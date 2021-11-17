Vatandaşlık için ‘kota’ önerisi

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Türkiye’den ev alan yabancılar, 250 bin dolar ve üzerinde bir rakam ödediğinde de vatandaşlık hakkı kazandığını belirten sektör temsilcilerinden kota önerisi geldi.

Markalı konutların global satış ve pazarlama organizasyonlarını yöneten Mars Investment’in İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na da ilettikleri bir yazı ile ‘önceden belirlenen kota’ sistemi önerisini sunduklarını söyledi. Sistem önerileri hakkında bilgi veren Bucak, “Örneğin öncelikle mevcuttaki 250 bin dolar alt sınır ile 10 bin tane daha kota olduğunu duyurursunuz. Ardından bu sınırı 350 bin dolara çekip bununla 20 bin gayrimenkul satacağınızı söylersiniz. Sonra ise bu sınırı 500 bin dolara yükseltirsiniz. Böylece piyasa bir anda değil, yavaş yavaş yeniden düzenlenmiş olur. Bunun en iyi örneği; Karadağ.

Vatandaşlık karşılığı edinilebilecek gayrimenkul kotasını yıllık olarak önceden açıklıyor. Bu sayede talebini erteleyen herkes, gelecek yıl daha pahalıya almamak için erkenden harekete geçiyor. Döviz girişi de daha hızlı oluyor” diye konuştu. Bu kota sistemiyle talebin şehirler arası hatta İstanbul’da ilçeler arası yönlendirilebileceğini de anlatan Bucak, “Bazı bölgelerde yabancıya konut satışı daha yüksek. Bazı bölgelerde ise hiç yok. Yüksek olan illere, ilçelere de bir kota ile kısıtlama getirebilirsiniz. Mesela İstanbul’da farklı ilçeleri canlandırabilirsiniz. Bürokrasinin buna ticari olarak bakabilmesi lazım. Hatta gerekirse İstanbul’a kota getirir başka şehirlere yönlendirirsiniz” dedi.