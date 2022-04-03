Vatandaşa bütçe rehberi

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bütçeyle ilgili harcamaların halk tarafından daha iyi ve kolay anlaşılması için hazırladığı ‘Vatandaşın Bütçe Rehberi’ni yayınladı. Rehberde sıfır atık projesi kapsamında toplanan atıklardan 30 milyar TL ekonomik kazanç sağlandığı, 356 milyon kwh enerji, 437 milyon metreküp su, 62 milyon varil petrol tasarrufu sağlandığı belirtildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bütçenin sade, kolay ve anlaşılır şekilde halka ulaştırılması için çıkardığı 2022 Yılı Vatandaşın Bütçe Rehberi’ni yayınladı. Rehberde 2022 yılında yapılacak harcamalar, makroekonomik varsayımlar, bütçe giderlerinin dağılımı, hangi sektörlere ne amaçla ödenek tahsis edildiği gibi bilgilere yer verildi. Rehberde Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin 2023 yılından itibaren vatandaşların hizmetine sunulmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Bu gaz rezervinin, Türkiye’deki mesken ve konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu vurgulanırken, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının her geçen gün artırıldığı kaydedildi.

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MADEN İHRACATI REKOR KIRDI

Rehberde Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12’nci, Avrupa’da ise 5’inci sıraya yükseldiği ifade edilirken, “2002 yılında yüzde 38.6 olan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 54’e ulaşmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde 2000’li yılların başında sadece 5 ile sağlanan doğalgaz, 2022 yılı itibarıyla 81 ilin tamamına ve 615 yerleşim birimine ulaştırılmış olup, ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 82’si doğal gaza erişebilir hale gelmiştir. Bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da yukarı çekilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 2022 yılında da elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası devlet tarafından karşılanmaktadır” denildi. 2000 yılında 565 milyon dolar olan maden ihracatının 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolara ulaştığına vurgu yapılan raporda, 2021 yılındaki maden ihracatının 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 40 artış gösterdiği belirtildi.

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Sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırıldığına dikkat çekilen rehberde, “Sıfır atık uygulaması ile toplanan atıklardan; 30 milyar TL ekonomik kazanç sağlanmış, 356 milyon kwh enerji tasarrufu, 437 milyon metreküp su tasarrufu, 52 milyon metreküp depolama alanından tasarruf sağlanmış, 3 milyon ton sera gazı salınımı önlenmiş, 265 milyon ağaç kurtarılmış, 62 milyon varil petrol, 409 milyon ton hammaddeden tasarruf edilmiştir. Depozito iade sistemiyle yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajının yüzde 90’ı geri dönüşüme ulaştırılacak, her yıl en az 1 milyon ton ilave atığın oluşması önlenecektir” denildi. Rehberde ayrıca 2022’de 750’ye çıkan yerli ve milli savunma sistemleriyle savunma sanayinde yüzde 80 olan dışa bağımlılığın yüzde 20’lere indiği kaydedildi.