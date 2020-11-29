Varlık barışında kurallar belirlendi

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ, gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasını kapsıyor. Yurtiçinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi de tebliğ kapsamında yer alıyor.

Bu çerçevede, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzelkişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Bu bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkün olacak.

Gerçek ve tüzelkişilerce, yurtdışında bulunan varlıklar, bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecek, söz konusu varlıklara ilişkin vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.