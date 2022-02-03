Vakıfbank Vinov nedir?

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Vakıfbank'ın yeni dijital nakit yönetim ürünü Vinov; Kurumsal, Ticari, KOBİ, Perakende ve Bireysel, kısacası her segmentteki müşterilerin, piyasadaki DBS, BTS, Tedarikçi Finansmanı, Çek, Senet, Kredi Kartı, Teminat Mektubu, Açık Hesap gibi geleneksel bankacılık yöntemlerine alternatif olarak geliştirilmiş, tüm vadeli ödemelerin gerçekleştirebildiği sürdürülebilir, döngüsel bir finansal ekosistemdir.



Geleneksel ödeme ve tahsilat yöntemlerine alternatif olarak Vinov kullanarak Banka garantisi altında ödeme yapabilmek ve, tahsilatları Banka garantisi altında gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir.

Piyasada yer alan ileri vadeli TL cinsinden tüm para transferi, ödeme ve tahsilat sistemlerinin özelliklerini bünyesinde barındıran,

DBS, BTS, Kredi Kartı, Tedarikçi Finansmanı, Çek, Senet, Teminat Mektubu, Açık Hesap gibi bankacılık ürünlerine alternatif,

Vadeli ödemelerde VakıfBank garantisi sunan,

Vinov’da tüm işlemlerin tamamen dijital ortama aktarılması ve şeffaf olması, müşteriler için önemli bir güvenin yanında, likiditeye erişim kolaylığı ve finansal kontrol güçlerini de sağladığı finansal ekosistemi ifade etmektedir.

Vinov kayıtlarında Borçlu ve Alacaklı olmak üzere iki taraf bulunmaktadır.



Vinov Alıcısı, Müşterinin VİNOV Talimatında bilgileri yer alan ve Bankadan lehine ödeme garantisi verilmesi talep edilen gerçek veya tüzel kişileri,



Vinov Borçlusu, VİNOV kaydını düzenleyen ve VINOV Hesabından Banka garantisi dâhilinde tahsilat ve ödeme talimatı veren Banka müşterisi gerçek veya tüzel kişileri temsil eder.