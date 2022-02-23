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Vakıf Katılım’dan 3.9 milyar TL’lik sermaye arttırımı

#Vakıf Katılım#Sermaye Arttırımı#KAP
Vakıf Katılım’dan 3.9 milyar TL’lik sermaye arttırımı

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu 11 Şubat 2022 tarihli kararıyla bankanın 5 milyar 720 milyon TL olan ödenmiş sermaye tutarının 3 milyar 915 milyon TL arttırılarak toplamda 9 milyar 635 milyon TL’ye yükseltilmesini onayladı.

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Arttırılan 3 milyar 915 milyon TL’nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildi. Vakıf Katılım’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “5 milyar 720 milyon TL olan bankamız çıkarılmış sermayesinin, 3 milyar 915 milyon TL arttırılmasına, böylece 16 milyar 100 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bankamızın çıkarılmış sermayesinin 9 milyar 635 milyon TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan 11/02/2022 tarihli bankamız yönetim kurulu kararı, 18/02/2022 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, “Kurumumuz kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Pandeminin yaşattığı zorlu koşullara rağmen gerçekleştirdiğimiz sermaye arttırımından dolayı mutluyuz. Sahip olduğumuz tüm kaynakları ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için seferber ettik. Şimdi daha güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Hükümetimizin, ülke ekonomisinin büyümesine ve KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik tüm fon kullandırma programlarına katıldık ve katılmaya da devam edeceğiz. Pandemi şartlarına rağmen aktiflerimizi 2020 yılında yüzde 75, 2021 yılında da yüzde 100 oranında arttırarak, bankacılık sektörünün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. 2022 yılında da güçlü sermayemiz ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere ülkemizin büyümesine destek olacak tüm sektörlerin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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#Vakıf Katılım#Sermaye Arttırımı#KAP

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