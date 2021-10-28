Uzunköprü Devlet Hastanesi kantini kiraya verilecek

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılacak istekliler kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacak. Yasaklı olan istekli diğer şartları karşılasa bile ihale dışı bırakılacak.

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