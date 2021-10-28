Uzunköprü Devlet Hastanesi kantini kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılacak istekliler kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacak. Yasaklı olan istekli diğer şartları karşılasa bile ihale dışı bırakılacak.
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