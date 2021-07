Uzun yolculuğun püf noktaları

YAZ aylarının ve bayram dönemlerinin değişilmezi Ege ve Akdeniz sahillerine tatil seyahati. Özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar ile bu yaz, tatil ve eğlence ihtiyacı her zamankinden daha da fazla hale geldi. Temmuz ayı ile birlikte bayramın da gelmesi tüketiciyi tatil bölgelerine yöneltti. Bu sürecin getirdiği bireysel taşıt kullanımındaki artış, yollara da yansıdı. Tüketici tatilde de özel aracı veya kiralamayı daha çok tercih etmeye başladı. Hal böyle olunca trafikteki araçların ve kullanan sürücülerin kondüsyonları her zamankinden de önemli hale geldi. Biz de tatile gitmeden önce, yolculuk sırasında ve sonrasında hem araçta hem de sürücünün kendisinde nelere dikkat etmesi gerektiğini derledik. Trafikte hem kendimizin hem de başkalarının can güvenliği için araçların bakımlı, sürücülerin ise yorgun olmadan yolda olmaları birinci öncelik...



SÜRÜŞ ÖNCESİ

Araçlar bakımlı olmalı

UZUN yola çıkmadan önce ilk yapılması gereken şey yola çıkılacak aracın kondüsyonunun iyi olduğundan emin olmak. Yolculuğa çıkmadan önce bakım aralığının gelip gelmediğini kontrol etmek, lastiklerini, hava basınçlarını, yağını, silecek suyunu, aküsünü, fren balatalarını, araçların farlarını kontrol etmek en önemli unsurların başında geliyor. Yaz sıcaklarının iyiden iyiye kendisini gösterdiği bu dönemde, araçların klima ve filtrelerinin de sağlam durumda olduğunu kontrol ettirmekte fayda var. Bununla birlikte yolculuk sırasında başınıza gelebilecek tehlike ve aksiliklere de hazırlıklı olmak için araçlardaki ekipmanları da tam tutmak gerekiyor. Yedek lastik, kriko, bijon anahtarı gibi tamir aletlerinin yanı sıra ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü de araçlarda tam olmalı. Motosiklet kullanıcıları ise yedek lastik taşıyamayacağı için patlama ihtimaline karşın özel lastik sıvılarını yanlarında bulundurmalılar.

Sürücü yorgun çıkmamalı

ELBETTE araçların kondüsyonu kadar, sürücünün kondüsyonu da uzun yolculuklar öncesinde kritik önem taşıyor. Sürücüler yola çıkmadan önce mutlaka uykusunu tam olarak almış, gideceği rotayı ve mola noktalarını çıkmadan önce planlamış olmalı. Bunun yanı sıra elbette alkol de araç kullanıcılarının hem kendilerini hem de yoldaki diğerlerini tehlikeye atmamaları için mutlaka uzak durmaları gerekenlerden bir tanesi. Ek olarak sürücülerin yola çıkacakları araçları tanımaları, koltuk pozisyonlarını, aynalarını doğru ayarlamaları ve sürüş esnasında meydana gelebilecek aksiliklere hazırlıklı olmaları çok önemli. Uzun yola çıkmadan önce en azından bir kere lastik değiştirmeyi, kriko kullanmayı deneyimlemiş olmak, yolda kolaylık sağlayacaktır. Gece sürüşüne kalınacaksa, sürücünün gözlerinin gece sürüşüne uygun olduğundan emin olması için kontrolden geçmesi önerilir. Hava her ne kadar sıcak olsa da iki teker kullanıcıları mutlaka kask, eldiven, ceket, dizlik gibi koruyucu ekipmanlarını üzerinde bulundurmalı.



SÜRÜŞ SIRASINDA

Molalarda kontrol

HER ne kadar yola çıkmadan önce aracı hem serviste hem de kendimiz kapsamlı şekilde kontrol etsek de yolda beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle yolculuk sırasında da moladan molaya gerekli kontroller yapılmalı. Özellikle aracın yer ile temas halinde olan lastikleri her molada kısaca gözden geçirilerek havaları yerinde mi veya üzerinde çivi ve benzeri delici bir şey var mı diye bakılmalı. Her ne kadar yeni teknolojili araçlarda bu gibi lastik basıncı uyarıları araç ekranında verilse de manuel tarama da sorunları minimuma indirecektir. Sürüş esnasında araçların ekranlarında yer alan motor sıcaklık göstergelerini de takip etmek önemli diğer ayrıntılardan bir tanesi. Güneş altında 40 derecelerin üzerine çıkabilen hava sıcaklıkları yokuşlarda motor sıcaklıklarının da hızla yükselmesine sebep olabiliyor.

Sürücü neler yapmalı?

YALNIZCA bayram tatillerinde ve uzun tatillerde bu denli uzun yola çıkan veya daha önce hiç çıkmamış sürücüler olabilir. Özellikle uzun yolda araç kullanmaya alışık olmayan sürücüler için planlı sürüş çok önemliyken denizlerde de sık sık en iyi yüzücülerin boğulma tehlikesi yaşadığını unutmamak gerekir. Yorgunluk tecrübeyi nötralize edecektir. Bu nedenle molalar kritik önem taşıyor. Dinlenmeden en fazla 4 saat araç kullanılmalı ve en az 30 dk mola verilmeli ve bir gün içinde en çok 8 saat araç kullanılmalıdır. Eğer yolculuklar 8 saatten fazla sürecek ise yedek bir sürücü ile dönüşümlü olarak araç kullanmak faydalı olacaktır. Motosiklet gibi çok daha yüksek dikkat gerektiren araçlarda ise, sürüş sürelerini azaltıp, mola sürelerini uzatmak vücut ve zihnin dinlenmesi için çok daha faydalı olacaktır. Görüşün düşük olduğu gece yolculuğundan ise kaçınmak kaza riskini azaltmanın bir diğer yolu. Bununla birlikte uzmanlar tarafından yüksek sesli müzik dinlemenin de sürücüler üzerinde dikkat dağınıklığına yol açtığı belirtliyor.



SÜRÜŞ SONRASI

Araca son bir bakış

UZUN yolculuklarda, öncesinde olduğu kadar sonrasında aracı gözden geçirmek de önemli olacaktır. Bir tatil beldesine gidip, dönüş yolunda da uzun kilometreler yaptıktan sonra aracın birçok noktasında yeniden kontroller gerekecektir. Bunları kullanıcısının kendisinin basitçe yapabileceği kontrollerdir. Özellikle gidilen yerden dönüşe geçmeden önce yağ seviyesi, silecek suları ve lastiklerin kontrolü büyük önem taşırken, dönüşten sonra da aracın dış kozmetiği kontrol edilmelidir. Yolda sıcaktan eriyen asfaltın boyaya yapışması veya çarpan böcekler ve kuş pislikleri ihmal edildiğinde boyanın yanması gibi ciddi kozmetik zararlara yol açabiliyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın