Uzmanlardan önemli faiz yorumu! Yeni indirim yolda mı?

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Merkez Bankası yılın ilk para politikası kurulunu topladı. Toplantıda faizin yüzde 9'da sabit kalmasına yönelik karar çıktı. Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Uzmanlar Merkez Bankası'nın yeni faiz indirimi kararı alabileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın açıklamasına istinaden yorum yapan analistler seçim öncesinde politika faizinin düşürülmesi hamlesinin olabileceğini belirtti.

Gözden Kaçmasın Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

"YENİ FAİZ İNDİRİMLERİ OLABİLİR"

Ayşin Erdem - Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

TCMB piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 9,00’da sabit tuttu. Metinde, iktisadi faaliyetlerin beklenenden daha olumlu seyrettiğini ve büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklendiğini belirtilerek iç talebe yönelik endişelerin, globalde resesyon ihtimallerinin düşmesiyle birlikte olumlu karşılandığını yorumlamaktayız. Buna ek olarak önceki metinden farklı olarak mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesinin yer almaması faiz indirimi ihtimalini belirginleştiği görüşündeyiz. Bu kritik ifadelerin yanı sıra baz etkisiyle düşmesi beklenen enflasyondaki seyrin politika faizindeki belirleyici diğer bir etken olacağını düşünüyoruz.

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"FAİZ SEÇİM ÖNCESİ DÜŞÜRÜLEBİLİR"

Şükrü Cem Kaya - Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü

PPK'nın faiz kararı ile ilgili piyasaları etkileyecek bir karar beklenmiyordu. Beklenti dahilinde faizler sabit bırakıldı. Seçime kadar tek haneli bu seyrin uygulanan ekonomik politikaya bağlı devam etmesi bekleniyor. Gelen açıklamada global resesyon ve jeopolitik risklerin yanı sıra yaşanan global enflasyon sonrası dünyadaki merkez bankalarının faiz artışlarının sona yaklaştığının altı çizilmiş. Yeni metindeki tek farkın mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesi çıkarılmış. Seçim öncesi politika faizinin düşürülmesi beklentisi piyasalar tarafından önümüzdeki günlerde çok konuşulacaktır.