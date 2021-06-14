Uzmanlar yorumladı: Önümüzdeki dönemde gümüş fiyatlarını ne bekliyor?

İnsanlar için modası geçmeyen ve her zaman ilgi gören tek yatırım aracı altın… Ama artık altın dışında popüler bir maden daha var; gümüş… Gümüş de son dönemde altın kadar değerli bir yatırım aracı olarak görülüyor ve takip ediliyor.

Özellikle geçen yıl aralık ayı ortası itibarıyla gümüş, altının yüzde 24’lük artışına kıyasla yaklaşık yüzde 43’lük bir artış göstermişti. Haliyle 2021 için gümüşün altından daha iyi performans göstermesi bekleniyordu.

Dönem dönem de değerini oldukça arttırdı. Örneğin Mart 2020’de gram gümüş 2,5 lira seviyesinin altını görürken, Kasım 2020’de 7,13 liranın üzerine yükselmişti. Sonraki süreçte düşüş yaşadı ama şimdilerde 7,50-7,70 lira arasında değişiyor. Diğer taraftan ons gümüş de 27,70-27,95 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Peki önümüzdeki üç-dört aylık süreçte gram gümüş 10 lira seviyelerini görür mü?

Ons gümüşte nasıl bir eğilim bekleniyor? 30 doların üstüne çıkar mı?

Altındaki artışın hızla sürüyor olması gümüşü pozitif ya da negatif etkiler mi?

2021 yılının ikinci yarısını baz alırsak gümüşe yatırım yapmak riskli mi?

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı ve altın ile gümüş konusunda uzman stratejist Rıdvan Baştürk hurriyet.com.tr’ye anlattı.

Gümüş, pandemi dönemiyle birlikte çok iyi bir ivme yakaladı. Başlarda değer kaybı yaşasa da daha sonra diğer değerli madenler gibi sert bir şekilde yükselişe geçti ve yatırımcısına önemli kazançlar sağladı. 2021’de gümüşün daha da popüler olacağına dair görüşler vardı. Bu durum hâlâ geçerli mi?

Emre Çayırlı: Pandemi döneminde oldukça hızlı değer kazanan gümüş fiyatı, yeni yılda da değer artışını sürdürmüş olsa da geçtiğimiz yıl yaşanan yükseliş ivmesini yakalayamadı. Yılın başından bu yana yüzde 5’e yakın yükselen gümüş fiyatı, ilerleyen dönemlerde endüstriyel kullanımı oldukça önemli ölçüde artması beklendiğinden yükselme potansiyelini koruyor.



Kısa vadede ise ABD’de ekonomisine yönelik beklentiler gümüş fiyatına yön veriyor. Yakın dönemde FED’in para politikasından etkilenme ihtimali bulunan gümüş fiyatında, FED’in sıkı para politikasına geçiş mesajı vermesi halinde kalıcı olmasa da değer kaybı yaşandığı görülebilir.

Rıdvan Baştürk: Pandemi ile birlikte büyük merkez bankaları piyasaları ve ekonomileri desteklemek için geçen yıl faizleri düşürürken, başta FED olmak üzere merkez bankaları piyasalara ciddi miktarda parasal destek sağladılar. Bu kapsamda ABD 10 yıllık faizleri yüzde 1.95 seviyesinden hızlı bir düşüşle yüzde 0.50’ye, dolar endeksi de 102 seviyelerinden 89’a kadar geriledi. ABD ekonomisindeki toparlanma ve artan enflasyonla birlikte ABD faizlerinde yükseliş gördük.









Dolar endeksindeki toparlanma ise nispeten sınırlı kaldı. ABD’de yükselen enflasyon ve toparlanan ekonomi ile birlikte FED’den tapering yani tahvil alımını azaltma beklentileri ufak ufak artış gösteriyor. Her ne kadar FED, piyasaların dengesini bozmamak için bunu çok dillendirmese de sesler yükselmeye başladı.



Olası bir tapering durumunda hem ABD faizleri hem de dolar endeksinde sert yükselişler görebiliriz. Bu durum gümüş için negatif olacaktır. Bir süre daha pozitif görünüm ön planda olabilir fakat orta ve uzun vadede gümüş için negatif senaryo daha kuvvetli olacak diye düşünüyorum.

GRAM GÜMÜŞTE 10 LİRA VE ÜSTÜ ZOR GÖZÜKÜYOR



Gram gümüş 2020 Mart ayında 2,5 lira seviyesinin altını görürken; 2020 Kasım ayında 7,13 liranın üzerine yükselmişti. 2021 yılının başlarında biraz düşüş yaşa da daha sonra 6,50 lira seviyesini gördü. Şu an ise 7,50-7,70 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki üç-dört aylık süreçte gram gümüşü neler bekliyor? 10 lira seviyelerini görür mü?

Emre Çayırlı: Gram gümüş fiyatı Dolar/TL paritesinde yaşanan yükselişe paralel olarak 7,10 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Son günlerde ons gümüş fiyatının 27.50/28.00 dolar arasında yatay hareket etmesi ve paritedeki düşüşe paralel olarak 7,80 seviyesinden başlayan değer kaybı 7.60’a doğru devam etti. İlerleyen süreçte Dolar/TL paritesinde hızlı bir yükseliş yaşanmadığı sürece gram gümüş fiyatının 7,50 / 7,80 aralığında hareket ettiğini görebiliriz.



Rıdvan Baştürk: Gram gümüşteki yükselişi iki kategoride incelemek gerekiyor. Pandemi etkisiyle gerileyen ABD faizleri ve dolar endeksi ons gümüşü yukarı çekti. Fakat ons gümüşteki yükselişlerin orta-uzun vadeye yayılması bu konjonktürde zor diye düşünüyorum. Diğer yandan dolar kurundaki yükseliş ivmesi de gram gümüşü destekledi. ABD ekonomisindeki toparlanma ve artan enflasyon gelişmekte olan ülke para birimleri için olumsuz bir durum.

Buna ek olarak yurtiçinde ÜFE-TÜFE riski, TCMB’nin bu ortama rağmen faiz indirme olasılığı ve siyasi riskler TL için baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Dolar kurunda ilerleyen süreçte yukarı yönde ivmenin devam edeceğini düşünüyorum. Burada ons gümüşün mü daha sert düşeceği yoksa dolar kurunun mu daha sert yükseleceği, gram gümüş için belirleyici olacak.

Bunu süreç gösterecek. Gram gümüşte, TL’deki riskleri göz önünde bulundurarak yükseliş ivmesinin süreceğini fakat önceki süreç gibi kuvvetli yükseliş yerine kademeli şekilde bir hareket bekliyorum. Fakat bu sürecin 10 lira gibi bir seviyeyi desteklemesini zor görüyorum.









'ONS GÜMÜŞ'TE İZLENECEK DİRENÇ ARALIĞI 28,40/28,70 DOLAR

Ons gümüş fiyatları, geçtiğimiz üç ay içerisinde 24-27 dolar aralığında hareket ediyor. 2 Haziran’da 28 doları biraz geçmişti. Şu an ise 27,90 dolar seviyesinde… Ons gümüşte nasıl bir eğilim bekliyorsunuz? Önümüzdeki süreçte 30 dolar seviyesinin üstüne çıkar mı?



Rıdvan Baştürk: Burada ABD enflasyonundaki gelişmeler ve ekonomik ivme belirleyici olacak. ABD’de son dönemde enflasyon kuvvetli yükselirken, ekonomideki toparlanma ise devam ediyor.



ABD Hazine Bakanı Yellen, faiz artırım yönünde konuşmaya devam etse de ABD Başkanı Biden, destek paketi açıklaması yaparak piyasaları dengeliyor. Bir süre daha piyasaları bozmak istemeyeceklerdir. Özellikle bu yılın son çeyreği ve gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz artırım veya tapering sinyallerinin kuvvetleneceğini düşünüyorum.

Bu durum ons gümüş için aşağı harekete neden olacaktır. Teknik olarak 28,40/28,70 bölgesi direnç olarak izlenmeli. Bu bölge altında kalındığı sürece baskı ön planda olabilir. Kısa vadede yaşanacak gelişmelerle 30 dolar seviyesi test edilse de bunun sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum.



ALTIN VE GÜMÜŞ BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Altındaki artışın hızla sürüyor olması gümüşü pozitif ya da negatif etkiler mi?



Rıdvan Baştürk: Ons altın ve ons gümüş aynı dinamiklerden besleniyor. ABD faizi ve dolar endeksi burada kilit rol oynayacak. FED’in ve ABD hükümetinin piyasaları kolay kolay bozmayacağı artık net bir durum. Fakat ekonomik gelişmeler özellikle enflasyon ve büyüme kuvvetlenmeye devam ederse, bir yerde piyasaya olan desteklerini azaltmak zorunda kalacaklar.



Bu durum bugünden yarına olacak bir durum değil fakat orta ve uzun vadede bunun olacağını düşünüyorum. Altın ve gümüş çoğu zaman birlikte hareket ederler. Bu nedenle yaşanacak gelişmelerin ikisini de aşağı yukarı aynı şekilde olumlu veya olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum.

Emre Çayırlı: Altın/Gümüş rasyosu incelendiğinde 2019’un ikinci yarısından sonra bozulan ve 2020 yılı ilk yarısında gümüşün değer kaybetmesiyle hızla yükselen oranın gümüşün 25 dolar üzerinde kalmasıyla birlikte yeniden 65 bölgesine döndüğü görülüyor.



İlerleyen dönemde ons altında yükseliş yaşanması durumunda Altın/Gümüş rasyosunun 70’e yakınlaştığı görülebilir ama gümüş ile altın ilişkisinin eskiden olduğu kadar orantısal bir uyum içinde olmadığını belirtmek gerekiyor.









2021 yılının ikinci yarısını baz alırsak gümüşe yatırım yapmak riskli mi? Neler söylersiniz?

Emre Çayırlı: Yılbaşından bu yana değerli metal fiyatlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişe yetişemeyen ons altın ve gümüşün ilerleyen süreçte yükselişe devam etme ihtimali bulunuyor. Görece ucuz kalmış olan geleneksel yatırım araçlarında yılın ikinci yarısında değer kazancı yaşandığı görülebilir.



Özellikle ABD’de yükselen enflasyon oranıyla birlikte enflasyon artış beklentisinin de tahvil faiz oranlarının üzerine geçmesi halinde ons altın ve ons gümüş fiyatına da pozitif yansıdığını görebiliriz.

Rıdvan Baştürk: Piyasada dinamikler dönemsel şekilde değişebiliyor. Nasıl ki Mart 2020’den bu yana büyük merkez bankaları faizleri 0’a çekip, piyasaya destek veriyorsa bu durum zamanla tersine de dönebilir.



Burada ABD ekonomisindeki gelişmeler yakın izlenmelidir. Ons gümüş için bu bölgelerden alımların riskli olacağını düşünüyorum. Ons yerine TL bazlı paritelerde yükseliş beklentim söz konusu.

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