Uzmanlar yenilenebilir enerjide Karadeniz Bölgesi’nin potansiyeline dikkati çekiyor... Karadeniz’in ‘güneşi’ şaşırtabilir

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TÜRKİYE’nin son 10 yılda dikkate değer gelişim gösteren sektörlerin başında güneş enerjisi sektörü geldiğini vurgulayan Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “2016 yılında 250 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2017’de 914 megavata, 2018’de 2 bin 728 megavata, 2019’da 5 bin 44 megavata, 2020’de 5 bin 980 megavata, 2021’de 6 bin 661 megavata, 2022’de 7 bin 793 megavata ve 2023’de 9 bin 829 megavata yükseldi. 2024’ün başında ise kurulu güç yaklaşık 12 bin 350 megavata ulaştı” ifadelerini kullandı.

FİNANSMAN ZORLUĞU VAR

Türkiye’de güneş enerjisi sektöründe zaman zaman büyümede yavaşlamalar yaşandığını aktaran Cem Özkök, “Bu yavaşlamanın sebepleri arasında finansmana erişim zorlukları, bürokratik engeller ve kapasite bulunamaması yani altyapıdaki eksiklikler gibi çeşitli faktörler” diye konuştu.

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Türkiye’nin güneş enerjisinde en güçlü bölgelerinin Güneydoğu ve Akdeniz olduğunu ifade eden Cem Özkök, “İleride, güneş enerjisindeki büyüme ile hepimizi şaşırtacak bölgeler arasında Karadeniz Bölgesi’ni de sayacağımıza inanıyorum.

HEPİMİZİ ŞAŞIRTABİLİR

Bu bölge, beklenenden daha fazla güneş enerjisi potansiyeline sahip olabilir, çünkü teknolojik gelişmeler sayesinde daha düşük güneş ışınımı olan alanlarda bile verimli enerji üretimi mümkün hale gelebilecektir. Bunun ispatını rüzgâr ve güneş gelişmeleri ile ortaya koyabiliriz” şeklinde konuştu.

HER AY ‘300 MEGAVAT’ YENİ YATIRIM GEREKİYOR

1 NİSAN itibariyle güneş enerjisi ile elektrik üretiminde toplam kurulu gücün yaklaşık 12 bin 500 megavat olduğunu söyleyen Cem Özkök, “12. Kalkınma Planı’nda ise 2028 yılı için güneş kurulu gücünün 30 bin megavat olması hedeflenmekte. Bu hedef doğrultusunda, 2028 sonuna kadar her ay 300-320 megavat güneş enerjisi santralının devreye alınması gerekiyor. Bu şekilde, güneş enerjisinin enerji üretimindeki payının artırılması ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir enerji dönüşümüne doğru ilerlemesi hedeflenmekte” dedi.

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‘MARKA HAKKI İHLALLERİ VAR’

GÜYAD Başkanı Cem Özkök’ün dikkat çektiği diğer bir alan ise sanayi tarafı oldu. Özkök, bu konuda şunları söyledi: “Ulusal düzeyde güneş enerjisine dayalı elektrik üretimini destekleyen politikaların ve yatırımların genişlemesi ile birlikte Türkiye’nin fotovoltaik (FV) güneş enerjisi sektöründeki firma sayısı artmış ancak son zamanlarda kaydedilen hızlı ilerleme, ne yazık ki marka hakkı ihlalleri ve ürün taklitleri konusunda bir hassasiyet eksikliği ve ihlallerde bir yükselişi de beraberinde getirdi. Güneş enerjisi sektörü için adil rekabet ve ticari ortamın oluşturulması ve sürdürülmesi için gereken tüm adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde güneş enerjisi sektörü ülkenin yenilenebilir enerji sektöründeki stratejik konumunu güçlendirecek, ekonomik büyüklüğünü arttıracak ve en önemlisi ülkemizin enerjide bağımsızlığını destekleyecektir.”