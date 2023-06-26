Uzayda tarım hamlesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm dünyada azalan tarım arazileri ve yaşanan iklim krizinin ardından tarıma bakışı değiştiren bir uygulamaya hız kazandırmayı hedefliyor. Dikey tarım uygulaması ile toprak olmadan yer altında (apartmanların bodrum katlarında ya da gemi hangarlarında) gün ışığına gerek duyulmadan, LED ışıklar kullanılarak, rahatlıkla domates, hıyar, karpuz, biber, patlıcan, kabak, kavun, çilek yetiştirilebilecek. Dikey tarım sistemleri ile yüzde 95 su tasarrufu sağlanarak, her yerde, geleneksel tarım yöntemlerine oranla 40 kata kadar daha fazla ürün elde edilebilecek.

DENİZALTINDA VE UZAYDA TARIM

Bakanlık, şu anda 30 metre derinlikte -8 inci katta ve 700 metrekare alanda dikey tarım yapılan, İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi’nin dünyanın ikinci en derin tarımsal üretim ünitesi olduğunu belirterek, bu teknolojinin, Türkiye’de denizaltında veya uzayda üretim yapma imkânı da sağlayacağını bildirdi. Merkezde kullanılan akıllı tarım teknolojilerinin tamamının yerli ve milli olarak üretildiğini açıklayan Bakanlık, bu teknoloji ile şehir merkezlerinde de dikey tarım yapılabileceğini kaydetti. Böylece piyasadaki arz dengelenecek ve daha uygun fiyata sağlıklı gıdaya ulaşım sağlanırken; dikey tarımda ışığın azaltıp çoğaltılmasıyla ya da verilen ek besin maddelerinin azaltılıp artırılmasıyla istenilen zamanda, istenilen miktarda gıdaya ulaşmak mümkün olabilecek.

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GÜL VE ORKİDE AĞIRLIKLI

İlk başladığı yıllarda Akdeniz sahilinde yaygın olan topraksız tarım alanları, daha sonra jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelere doğru yöneldi. Topraksız tarımda yüzde 92 oranında sebze yetiştiriciliği, yüzde 8 oranında ise süs bitkisi yetiştiriciliği yapılıyor. Topraksız tarım sebze yetiştiriciliğinde en başta domates, bunun yanında biber ve son zamanlarda ise çilek ve marul yetiştiriciliği yapılıyor. Topraksız tarımda süs bitkileri yetiştiriciliğinde ise anthrium, gül ve orkide gibi kesme çiçek üretimi öne çıkıyor.

SERACILIKTA DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ

Örtüaltı varlığı olarak adlandırılan seralarda da üretimi artırmak için projeler devam ediyor. Türkiye, seracılıkta dünyada ilk 4 ülke arasında, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Sera üretim alanları 2002’de 540 bin dekarken, 2022 yılında yüzde 50’lik artışla 811 bin dekara ulaştı. Modern sera varlığı ise yaklaşık 22 bin dekar. Buralarda üretilen ürünlerin yüzde 90’ı ihraç ediliyor. 2022 yılı itibarıyla 51 ilde topraksız tarım yöntemi ile üretim yapılıyor. Söz konusu işletmelerin yüzde 30’u Antalya, yüzde 12’si Afyonkarahisar, yüzde 11’i Mersin ve yüzde 9’u İzmir’de bulunuyor.