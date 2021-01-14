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Ekonomi
Haber Giriş: 14.01.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak

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Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince istihdam edilmek üzere 36 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 43 akademik personel alımı yapacak.

14 Ocak 2021 günü başlayan başvuru süresi ilanın yayım tarihinden 15 gün sonra sona erecek.

Alınacak olan akademik personellerde aranan uzmanlık alanı, unvanı ve kadro sayılarına buradan ulaşabilirsiniz

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