Üretim ve gıda fiyatları kuraklıktan etkilenecek

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Yapılan projeksiyonlara göre, 2050 yılında tarımsal kuraklığın yüzde 37, sıcak hava dalgalarının ise yüzde 40 ila yüzde 100 arasında artması bekleniyor.

Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde verim düşüklüğüne dikkat çeken Çevre ve İklim Ekonomisti Oğuz Tutal, toplam ekili alanın son 50 yılda 16 milyon hektardan 14 milyon hektara gerilediğini söyledi. Ekimi en fazla azalan ürünler buğday, çavdar, üzüm, yulaf, pamuk ve tütün olurken, Tutal, önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında yeni bir artış yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

AŞIRI SICAKLAR ÜRETİMİ TEHDİT EDİYOR

Aralık 2022 itibarıyla gıda enflasyonunda Zimbabwe, Lübnan, Venezuela ve Arjantin’in ardından Türkiye’nin dünyada beşinci sırada yer aldığını hatırlatan Oğuz Tutal, “İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini gidermek açısından alınması gereken öncelikli önlemlerden biri, iklim kaynaklı ürün kayıp sigortası mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürecek teşvik ve desteklerin sağlanması. Kuraklık odaklı su yönetimi de şart” dedi. Türkiye için önemli beş tarımsal ürünün iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini inceleyen araştırmaya atıfta bulunarak, üretimde en büyük tehlikenin kuraklık ve aşırı sıcaklar olduğunu söyleyen Tutal, “Düşük veya düzensiz yağışlar da verimi düşürüyor. Gerekli önlemler alınmazsa, gıda enflasyonu daha da şiddetlenebilir” diye konuştu.

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Oğuz Tutal

4 MİLYONA YAKIN ÇİFTÇİ ARTIK YOK

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş’ın açıklamaları da Oğuz Tutal’ın değerlendirmelerini destekler nitelikte. Kuraklığın yanı sıra aşırı yağışların da tarımsal üretime zarar verdiğine dikkat çeken Demirtaş, özellikle seraların zarar gördüğünü belirtti ve şunları söyledi: “Bundan sonraki yağışlar hububata zarar veriyor, hastalıklara neden oluyor. Bu durum, İç Anadolu’yu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu ve Trakya’yı da etkiliyor. İklim değişikliği dünyanın da bizim de sorunumuz ancak biz çok daha olumsuz şekilde etkileneceğiz. 4 milyona yakın çiftçi üretimden çekildi, üreticilerin ayağa kaldırılması lazım; ekmek fiyatı 8-10 lira olursa şaşırmayın. Bir an önce vahşi sulamayı bırakmalı ve GAP’ı yeniden canlandırmalıyız.”

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Hüseyin Demirtaş

HANGİ BÖLGELER ÖNE ÇIKIYOR?

Türkiye’de her bölge kuraklıktan nasibini alıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde buğday, arpa, Antep fıstığı, pamuk gibi önemli ürünlerin verimi düşerken; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde de zeytin ve zeytinyağı üretimi olumsuz etkileniyor. Çay üretimiyle öne çıkan Karadeniz’de çok yüksek sıcaklıklar ve nem, bitki zararlılarının hızla yayılmasına yol açıyor. Çay üretiminde asıl tehlike ise çok düzensiz ve bol miktarda yağışın toprak yapısını ve bitkiyi etkilemesi olarak gösteriliyor. Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin rekabet avantajını da olumsuz etkiliyor.

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