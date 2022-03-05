Üreten kadınlara destek filmi

Haberin Devamı

Halkbank, kadın girişimcilere sunduğu avantajlı finansal destekleri, Üreten Kadınlar Projesi ve etkinlikleriyle yurt genelinde duyurarak, Türkiye’nin 7 bölgesinden binlerce kadın girişimciye destek oldu. Proje, pandemi döneminin yaşattığı zorlu koşullar içinde yeni girişimlerin filizlenmesine ve girişimcilerin var olan işlerini geliştirmesine katkı sağladı.

Geçtiğimiz yılın mart ayında da yine kadın girişimci hikayelerini aktaran bir filme yer veren Halkbank, bu yapımla girişimcileri konu alan ikinci filmini yayınlamış oldu. Girişimcilere yönelik çalışmalarını Üreten Kadınlar Yarışması’yla taçlandıran Halkbank, bu kez filmin kahramanı olan kadınların girişim yolculuğundaki azmini, isteğini ve kararlılığını ekranlara taşıdı. Film boyunca başarı hikayelerinden kısa kesitler görüyoruz. Kars Kaz Evi Kurucusu Nuran Özyılmaz, Big Chefs restoranlarının kurucusu Gamze Cizreli, giyilebilir teknolojiler alanında sıra dışı moda tasarımlarına imza atan Tuba-Ezra Çetin kardeşler ve şef - sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, kendi anlatımlarıyla Türkiye’de kadın girişimci olmanın önemine vurgu yapıyor.

Haberin Devamı

İstanbul, Kars ve Mardin’de çekilen filme, sürpriz şekilde yapım ekibi de dahil oluyor. Yapımda emeği geçen reklam ajansı ve prodüksiyon firmasının kadın çalışanlarının yanı sıra filmin yönetmeni Burcu Matur, kamera önüne geçerek filmin gerçekliğine ve etkisine katkıda bulunuyor. Film, kadınlara teşekkür plaketi sunulması ve oyuncu Zeyno Günenç’in sesiyle “Onlar hayallerine ulaşmak için olmazların, yapamazsınların üstesinden gelen girişimci Türk kadınları” sözünü tamamlayan “Önce Halk, Sonra Bankayız” mottosuyla sona eriyor.