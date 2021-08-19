Üreten kadınlara 4 milyar lira kredi

Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı, Bursa, Gaziantep, Antalya, Trabzon, Samsun ve Konya’dan sonra bugün Malatya’da gerçekleştirildi. Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan şehirlerin başında gelen Malatya’nın Doğu Anadolu Bölgesi’nde sanayisi gelişmiş illerden olduğunu ve dünyaca ünlü kuru kayısısını yılın ilk yarısında 115 ülkeye ihraç ettiğini belirtti.



BAŞARI ÖYKÜLERİ

Osman Arslan, Halkbank olarak bu yıl kadınların çalışma hayatına dahil olması ya da sahip oldukları işletmeleri daha ileriye taşımaları için seferber olduklarını söyledi. Toplumun yarısını oluşturan kadınların üretkenliklerini desteklemeyi, misyonlarının bir parçası olarak gördüklerini anlatan Arslan, “Ayrıca ekonomik hayata daha fazla dahil oldukça kadınlarımızın ülke kalkınmasına katkılar sağlayacağına ve sosyal yapımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle kadın girişimcilerimize özel kurguladığımız Kadın Girişimci Destek Paketimize yönelik ilginin yurt çapında büyüyerek devam ettiğini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayım. Mart ayında devreye aldığımız paketimizden bugüne kadar yaklaşık 44 bin girişimci kadınımız faydalanmış ve 4 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Arslan, Destek Paketi’nin sağladığı ivmeyle kadınların harika başarı öykülerine imza attığını belirtti. Malatya’da bir girişimcinin, Halkbank’tan kullanmış olduğu krediyle gastronomi sektörüne yatırım yaparak 350 kişilik kapasiteye sahip bir restoranı hizmete açtığı bilgisini veren Arslan, Elazığ’da bir iç mimar girişimcinin de dekorasyon sektöründe faaliyet gösterirken, kadın girişimci kredisiyle CNC tezgahı alarak imalata başladığını aktardı.

14 İLDEN 1.500 GİRİŞİMCİ

DOĞU Anadolu Bölgesi’ndeki 14 ilden 1.500’ü aşkın kadın girişimcinin desteklerden faydalandığını ifade eden Arslan, bölge özelinde 139 milyon liralık kredi hacmine ulaşıldığını dikkati çekti. Arslan, bu toplantıda da söz konusu illerden kredisi onaylanan 15 girişimci kadına, üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini takdim edeceklerini söyledi. Halkbank’ın kadın girişimci destekleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla uluslararası arenada ödüle layık görüldüğünü dile getiren Arslan, “Tüm dünyadan finans ve bankacılık sektöründen kurumların yarıştığı International Business Awards ödül programı çerçevesinde, toplam 20 ödül alan bankamız, iki altın ödülü kadınlarla ilgili çalışmalar kapsamında aldı. Bu ödüllerle Türkiye’nin kadın destekleri konusunda uluslararası alanda anılmasından gurur ve mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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