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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 15:03 | Son Güncelleme:

Ürdün'de işsizlik yüzde 23,9'a yükseldi

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Ürdün'de işsizlik yüzde 23,9'a yükseldi
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Ürdün'de bu yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik yüzde 23,9'a yükseldi.

Hükümete bağlı İstatistik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 2020'nin üçüncü çeyreğinde işsizliğin erkeklerde yüzde 21,2'ye, kadınlarda ise yüzde 33,6'ya ulaştığı belirtildi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde işsizliğin yüzde 23,9'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, üniversite mezunları arasındaki işsizliğin ise yaklaşık yüzde 27,7 olduğuna işaret edildi.

Ekonomi uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birçok sektörün kapatılması nedeniyle ülkedeki işsizliğin daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Ürdün'de işsizlik 2019'un sonunda yüzde 19,1 iken, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 23'e ulaşmıştı.

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