Uraloğlu açıkladı... İzmir-Ankara arası 3,5 saate düşecek!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Valiliği’nde düzenlenen il koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. İzmir’in ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı koordinasyon toplantısıyla ilgili olarak Bakan Uraloğlu, “İzmir’i daha ileri taşıyacak projeler için neler yapacağımızı görüştük” dedi. Uraloğlu, basın açıklamasında son 21 yılda hiçbir zaman durmadan istikrarla yatırımlara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Azimle çalışarak dev projeleri tek tek hizmete aldık. Ülkemizin itibarını uluslararası arenada yükselten birçok mega projede Bakanlığımızın imzası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz her bir proje; üretim olmuş, istihdam olmuş, refah olmuş, huzur olmuştur. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han’ın 8 yıla 80 yıllık hizmet sığdırması gibi, bizlerde 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik” diye konuştu. İzmir’in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini belirten Uraloğlu, İzmir’in geçmişten bugüne Türkiye’nin batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri olduğunu söyledi.



İZMİR’E 122 MİLYAR 355 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK



Bakan Uraloğlu, İzmir’in bölünmüş yol uzunluğunu 430 kilometreden 966 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 367 kilometreden 985 kilometreye çıkardıklarını, toplam uzunluğu 55,5 km olan İzmir Çevre Yolunu etaplar halinde tamamlayarak ve Konak tünelini açarak İzmirlilere şehir içi trafiğinde rahat bir nefes aldırdıklarını kaydederek, son 21 yılda İzmir’in iletişim ve altyapısına toplam 122 milyar 355 milyon lira yatırım yaptıklarını açıkladı. Uraloğlu, İzmir’e yapılan yatırımlarla ilgili şöyle konuştu:



“İzmir-İstanbul Otoyolu'nu tamamlayarak yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nu açtık. Bu otoyol projemiz kapsamında inşa ettiğimiz çelik arkeolojik köprü, Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunmasını sağlaması yönünden Dünyada ilk ve tek uygulama örneği oldu. Bu atılımda da yine Bakanlığımızın imzası olmasından gurur duyuyoruz. Bir zamanlar sürücülerin korkulu rüyası olan Sabuncubeli’ni, Sabuncubeli Tüneli’ni açarak aştık ve İzmir-Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdik.”

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ANKARA-İZMİR YHT PROJEMİZİ İNŞALLAH 2027 YILINDA HİZMETE AÇACAĞIZ



Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir’i yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir-Ankara YHT projesinin yapımının etap etap devam ettiği bilgisini vererek, projenin tamamlanacağı tarihe ilişkin olarak “Projemizi inşallah 2027 yılı içerisinde tamamlayarak açacağız. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin tamamlanması ile ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık olarak; zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Bakan Uraloğlu, ayrıca İzmir’i Akdeniz’e bağlayacak otoyolun Aydın-Denizli kesiminin önemli bir bölümünün önümüzdeki günlerde, tamamının ise 2024 yılında bitirileceğini açıkladı.



İZBAN, 50 KM’LİK ALİAĞA-BERGAMA KESİMİNİN DE İLAVE EDİLMESİ İLE TOPLAM 186 KİLOMETRELİK BİR GÜZERGÂHTA HİZMET VERECEK



Bakan Uraloğlu, İZBAN’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “İZBAN, kuzeyde Aliağa’dan güneyde Selçuk’a kadar uzanan 136 kilometrelik bir güzergâhta hizmet veriyor. 50 km’lik Aliağa-Bergama kesiminin de ilave edilmesi ile 186 km’ye çıkacak. Burada yeri gelmişken belirteyim İZBAN, yerel yönetim, merkezi hükümetin işbirliğiyle örnek gösterilen bir proje. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından ödüle de layık görüldü. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti Hükümetleri olarak vatandaşımıza hizmet noktasını esas aldık. Hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

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BELEDİYECİLİKTE BAŞARININ YOLU HALKLA İÇ İÇE OLMAKTAN GEÇİYOR



Bakan Uraloğlu, Türkiye’yi geleceğe taşımak ve çağın her türlü ihtiyacına cevap veren dört başı mamur şehirler inşa etmenin kendilerinin öncelikli görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, belediyecilikte başarılı olmanın yolunun ise halkla iç içe olmaktan geçtiğini kaydetti. Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu noktada AK Parti hükümetleri ve belediyeleri döneminde hayata geçen icraat ve hizmetler de bu anlayış ve istikamet üzeredir. Biz istiyoruz ki AK Parti belediyeciliğinden İzmir de yeterince yararlansın. Hiç şüphesiz belediyecilikte başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmaktan geçiyor. Birlikte hareket ederek, taşın altına birlikte elimizi koyarak İzmir’i hak ettiği noktaya getirebileceğimize inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü ve tüm İzmirli vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Canı gönülden inanıyorum ki hep birlikte hem ülkemizi hem de İzmir'i daha da ileriye taşıyacak projelerde bir araya gelerek, ülkemizin kalkınması yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”