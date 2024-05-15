Ünlü şarkıcı Swift, İngiltere'ye 1,3 milyar dolar kazandıracak

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İngiliz bankası Barclays'ın yaptığı tahmine göre ünlü şarkıcı Taylor Swift'in dünya çapındaki Eras Turu Birleşik Krallık ekonomisini neredeyse 1 milyar sterlin (1,3 milyar $) katkı sağlayacak.

AFP'de yer alan "Swiftonomics" başlıklı bir araştırma, yaklaşık 1,2 milyon hayranın, şarkıcının 8'i sadece Londra'daki Wembley Stadyumu'nda olmak üzere İngiltere'deki 15 yaz konserini izlemek için bilet, seyahat, konaklama ve ticari ürünlere yaklaşık 848 sterlin ödeyeceğini söyledi. Barclays'e göre bu rakam, bir kişinin ülkede ortalama bir gece dışarıda geçireceği tutarın 12 katı.

Barclays'da çalışan bir uzman olan Peter Brooks, "Taylor Swift gibi kültürel ikonlar söz konusu olduğunda - 50'li ve 60'lı yıllarda Elvis ve Beatlemania'da gördüğümüz gibi - destekçilerin sanatçıyla o kadar güçlü bir bağları var ki harcama arzusu daha da güçlü hale geliyor" dedi.

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Swift, bir yılı aşkın bir süre önce başlayan turnesinin Avrupa ayağı bu yaz başlayacak. Swift, Birleşik Krallık'ta Cardiff, Edinburgh, Liverpool ve Londra'daki stadyumlarda sahne alacak. 2023'ün sonunda tur, 1 milyar dolardan fazla bilet satan ilk tur oldu. Turne sonunda bilet satışının 2 milyar doları aşması hedefleniyor.