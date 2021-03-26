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Ekonomi
Haber Giriş: 26.03.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Unicorn ne demek? Girişimcilik dünyasında Unicorn tabirinin anlamı

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Unicorn ne demek? Girişimcilik dünyasında Unicorn tabirinin anlamı

Unicorn, Türkçe manasıyla tek boynuzlu at anlamına gelmektedir. Mitolojide, saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvan olduğu söylenmektedir. Peki, girişimcilik için kullanılan unicorn ne demektir? İşte, unicorn hakkında detaylı bilgiler

Unicorn, girişimcilik dünyasında da kullanılan bir tabirdir. Unicorn girişim olabilmek için en az bir milyar dolar değerlemeye ulaşmak gerekmektedir. 10 milyar dolar seviyesine ulaşan girişimler ise 'Deacorn' olarak ifade edilmektedir.

Türkiye'de unicorn girişim olarak nitelendirilebilecek ikinci yatırım ise 'Getir' olmuştur. 2,6 milyar dolar olarak değerlenen Getir'den önce Peak Games 1,8 milyar dolar değerleme ile ilk unicorn olarak nitelendirilmişti.

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