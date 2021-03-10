Uludağ Milli Parkı Sarıalan'da 4 adet dükkan ve 1 adet kır kahvesi ihale usulü ile kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre teklifler; Uludağ Milli Park Müdürlüğü - Uludağ Milli Parkı Sarıalan Hizmet Binası Osmangazi/Bursa adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına ihalenin yapılacağı 24 / 03 / 2021 Çarşamba günü saat 13.30’ a kadar verilebilecektir.



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