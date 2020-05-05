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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 665,9 milyon dolar oldu

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Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 665,9 milyon dolar oldu
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Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla nisan ayında 665,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, nisan itibarıyla Birliğin geriye dönük 12 aylık dış satımı 28,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Nisanda 444 milyon dolarlık ihracata imza atan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin, 12 aylık performansı 24,5 milyar dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) de geçen ay 34,6 milyon dolarlık ihracat yaptı. UTİB'in 12 aylık dönemdeki ihracatı 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında 27,9 milyon dolar tutarında ihracat yapan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin, 12 aylık ihracatı 648,7 milyon dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, 13,4 milyon dolarlık dış satım yaptı. Birliğin 12 aylık dönemdeki ihracatı 164,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında 6,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 12 aylık dönemde ise 129,1 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin geçen ayki dış satımı da 138,9 milyon dolar oldu. 

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