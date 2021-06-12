Ultra hızlı şarj dönemi

HyperCharge ile yeni nesil akıllı telefonlar, 200W kablolu ve 120W kablosuz olarak şarj olabilecek. 4 bin mAh pil kapasitesine sahip bir akıllı telefon sadece 8 dakikada, yüzde 100 oranında kablolu şarj olabiliyor. Kablosuz şarj süresi ise 15 dakika. Hızlı şarjın avantajlarının yanı sıra pil sağlığı üzerinde olumsuz etkileri de bulunuyor.

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