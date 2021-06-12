Ultra hızlı şarj dönemi
Xiaomi son dönemde tanıttığı yeni teknolojilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi, rekor seviyede hızlı şarj yeteneğine sahip HyperCharge adı verilen yeni teknolojisini duyurdu.
HyperCharge ile yeni nesil akıllı telefonlar, 200W kablolu ve 120W kablosuz olarak şarj olabilecek. 4 bin mAh pil kapasitesine sahip bir akıllı telefon sadece 8 dakikada, yüzde 100 oranında kablolu şarj olabiliyor. Kablosuz şarj süresi ise 15 dakika. Hızlı şarjın avantajlarının yanı sıra pil sağlığı üzerinde olumsuz etkileri de bulunuyor.
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