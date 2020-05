Ulaştırma ve altyapı projeleri kesintisiz sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan geniş güvenlik önlemleri sayesinde şantiyelerde çalışmaların sıkıntı yaşanmadan devam ettiğini belirterek, "Bakanlık bünyesindeki diğer bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla 1000'in üzerinde şantiyede çalışmalar devam ediyor." dedi.



Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığının virüsün dünyada ortaya çıktığı ilk günden bu yana, Sağlık Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde önemli tedbirler alarak süreci iyi bir şekilde yürüttüğünü söyledi.



Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası hava, deniz ve demir yollarında birçok ülkeyle seferlerin durdurulduğunu anımsatan Karaismailoğlu, bu kapsamda alınan tedbirleri anlattı.



Karaismailoğlu, Türkiye'de vaka yaşanması beklenmeden, salgının Avrupa'da görülmesinin ardından Türkiye'de tüm uçakların yanı sıra Yüksek Hızlı Trenler (YHT), konvansiyonel trenler, Marmaray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, kara yollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfeksiyon işlemlerini yapmaları hususunda talimat verildiğini aktardı.



Söz konusu sürecin en başından itibaren ulaşım alt yapısında tedbirleri erkenden alarak, Kovid-19'un Türkiye'ye girişini geciktirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, hükümet olarak da vaka tespiti ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürüttüklerini söyledi.



"YURDUN HER TARAFINDA AYNI SEVİYEDE ULAŞIM VE HABERLEŞME ALT YAPISINI SAĞLAMAK MECBURİYETİNDEYİZ"



Karaismailoğlu, bir ülkenin gelişimi için olmazsa olmaz şartının yatırım, ticaret ve ulaşım zincirinin sağlıklı çalışması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsanımıza bulunduğu yerde ulaşamıyorsak, onun ayağına gidemiyorsak, insanları orada tutamayız. Yurdun her tarafında aynı seviyede ulaşım ve haberleşme alt yapısını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle alt yapı çalışmalarının bu süreçte de sürmesi büyük önem arz ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye olarak bir yandan hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterirken, diğer yandan da ekonominin salgın sürecinden en az zararla etkilenmesi için çalışıyoruz. Salgın döneminde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan geniş güvenlik önlemleri sayesinde şantiyelerimizde çalışmalar sıkıntı yaşanmadan devam ediyor."



Otoyol, köprü ve tünel başta olmak üzere pek çok önemli yatırımın yanı sıra rutin faaliyetlerin de yer aldığı çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde ülke genelinde 67 şantiyede tam kapasite, 85 şantiyede orta kapasite, 117 şantiyede de düşük kapasitede olmak üzere toplam 269 yol yapım şantiyesinde çalışmalara devam ediyoruz. Demir yollarında da YHT ve hızlı tren hatlarında yapım çalışmaları sürüyor. TCDD bünyesinde de 306 şantiyede toplam 14 bin 445 kişiyle, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 25 şantiyede 6 bin 415 kişiyle çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bakanlık bünyesindeki diğer bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla 1000'in üzerinde şantiyede çalışmalar devam ediyor."



"ŞANTİYELER YENİDEN DİZAYN EDİLDİ"



Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde, ülke genelinde hizmet veren Bölge Müdürlüklerinde yürütülen rutin bakım, yol boyu temizliği, sinyalizasyon elektrik arızaları ile trafik kazalarına müdahale ve kar mücadele çalışmalarının aksatılmadan devam ettiğini belirtti.



Bakan Karaismailoğlu, "Hazırlanan risk analizi ve acil eylem planı kapsamında ortak kullanım alanları gözden geçirilerek, mesafe kurallarına uygun çalışılacak şekilde yeniden dizayn edilen şantiyelerde, ateş ölçümü, kalacak yerlerin dizaynı ve karantina tedbirleri gibi pek çok önlemin eşliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." bilgisini verdi.



"Şantiyeler, ülkemizin geleceği ve vatandaşlarımız için çalışıyor." diyen Karaismailoğlu, böyle bir süreçte hem Kovid-19'a karşı alınan önlemler hem de çalışmaların azami olarak devam ettirilmesinin kendileri için ayrıca önemli bir başarı olduğunu sözlerine ekledi.