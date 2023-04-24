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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Trafik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 22 Nisanda Avrasya Tünelini 85 bin 437 araç kullandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 09:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı.' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aralık 2016 yılında açılan Avrasya Tüneli’nin İstanbul trafiğine nefes aldırdığını, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladığını belirtti. Tüneldeki araç yoğunluğundaki artışın devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Avrasya Tüneli’nde bir rekor daha kırdık. 22 Nisan’da tüneli 85 bin 437 araç kullanarak, günlük en yüksek geçiş sayısına ulaştık. Doğru zamanda, doğru yaptığımız yatırımlarla ülkemiz kazanıyor" dedi.

Karaismailoğlu, iki kıta arasını 5 kilometreye düşüren Avrasya Tüneli’nin İstanbul’un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısalttığına işaret ederek, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu da 5 dakikaya kadar indirdiğini ifade etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 22 Nisanda Avrasya Tünelini 85 bin 437 araç kullandı

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu#Trafik

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