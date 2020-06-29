Ulaştırma Bakanı e-ticaret hedeflerini Hürriyet’e anlattı: Üç ülkeye lojistik merkez

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte tüm dünyada artma eğilimi gösteren e-ticaretin hacminin pandemi sürecinin ardından çok daha hızlı yükseldiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, e-ticaret hedeflerine ilişkin Hürriyet’in sorularını yanıtladı. PTT’nin ihracatta öncü bir role hazırlandığını ifade eden Karaismailoğlu, İngiltere, Almanya ve Rusya’da e-ticaret depoları kuracaklarını belirterek, “Hedefimiz e-ticaret platformumuzu bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak” dedi. Dünyada 1.9 milyara yakın kişinin e-ticaret kullanıcısı olduğu belirten Karaismailoğlu, “Bu çağda, e-ticaret olanaklarını göz ardı etmek ya da ikinci plana atmak gibi bir durum söz konusu değil. Bu nedenle PTT de kurduğu PTT AVM’nin yanı sıra PTT Kargo ile e-ticaret alanında kendine yer edinmekte, avantajlarını kullanmakta. Bu noktada yaptığı yatırımlarla dijital dönüşüme en iyi uyum sağlayan kurumların başında PTT gelmekte. Ayrıca mobilde altyapıda da e-ticaret noktasında önemli adımlar atmakta” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Eray Görgülü

ÜRETİCİYE MALİYETSİZ KÖPRÜ

Yerli üreticinin e-ticarete entegre olması gerektiğini aktaran Karaismailoğlu, “Gelişen e-ticaret pazarından hak ettiği payı alması ve dünya pazarlarıyla buluşması noktasında çok önemli bir rol oynuyor. ePTTavm.com sayesinde gümrükleme ve ihracatla ilgili tüm işlemler PTT tarafından gerçekleştiriliyor. Yerli üreticimiz hiçbir ek işlem ve maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye PTT güvencesi ile ihracat yapabiliyor ve tüm dünyada geniş pazarlara ulaşıyor. E-ticaret alanındaki bu hizmetlerin çok daha etkili ve yaygın hale getirilmesi amacıyla üzerinde çalıştığımız başka önemli projeler de var. E-ticaret ve e-ihracattaki yetkinliğimizin arttırılması için; platform/teknoloji altyapısı, lojistik altyapı, global iş ortaklıkları ve insan kaynağının geliştirilmesi ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik proje ve yatırım planlar hazırladık” diye konuştu.

ALMANYA HEDEF PAZAR

En önemli hedeflerin başında teknoloji, hizmet ve operasyon ihracatının geldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Operasyon ihracatı kapsamında da yurtdışına stratejik ve taktik avantajı olan ve bize operasyonel verimlilik kazandıracak ülkelerde depo ve fullfilment merkezleri kurma stratejisi belirlendi. Bu çerçevede İngiltere, Almanya ve Rusya’da depo ve fulfillment merkezi kurulmasını ve/veya ortak yatırımlarla işletmeyi hedefliyoruz. Almanya’da çok ciddi bir Türk nüfus bulunuyor. Buradaki vatandaşlarımızın Türkiye ile ilişkileri oldukça sıcak, anavatanlarına bağlılıkları yüksek. Bu ülkeler üzerinden PTT’nin e-ticaret altyapısını kullanarak Türk ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırmada başarılı olacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

‘İLK BEŞ PLATFORMDAN BİRİ OLACAĞIZ’

“Hedef e-ticaret ve e-ihracat hacmi ile bölgenin en önemli platformlarından birisi galine gelmek” diyen Karaismailoğlu, “Kısa sürede bölgemizdeki ilk 5 platformdan birisi haline geleceğimizi öngörüyoruz. Lojistik altyapımız, insan kaynağımız ve teknolojimiz ile sürdürülebilir bir e-ticaret ve e-ihracat modeline öncülük edebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.