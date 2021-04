Ulaşım süresini 50 dakikaya düşürecek! Zaman ve yakıttan yılda 49,2 milyar lira tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan bazı projelerin açılışına katılmak, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bayburt'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, bölgede Karadeniz ve Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli arterlerden Erzurum ile Bayburt arasında yer alan Kop Tüneli ve bağlantı yollarındaki çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Tünel şantiyesindeki incelemelerin ardından açıklamada bulunan Karaismailoğlu, kente kazandırılan yatırımları anlattı. Bakan Karaismailoğlu, Bugüne kadar Bayburt'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 592 milyon harcama yaptık. 2003 yılına kadar Bayburt'ta sadece 2 kilometrelik bölünmüş yol bulunurken bugün il genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 105 kilometreye çıkardık. Son 9 yılda Bayburt'ta 114 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi uzunluğu 8 bin 250 metre olan bir adet çift tüp toplamı 300 metre uzunluğunda olan 8 adet köprüyü tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açtık dedi.

GÜVENLİ ULAŞIM İMKANI SUNACAK

Bayburt- Gümüşhane Havalimanı projesine ilişkin bilgi paylaşan Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ettiği Kop Tüneli'nin hizmete girmesiyle zorlu hava şartlarında daha güvenli ulaşım imkanı sunulacağını söyledi. Karaismailoğlu, Yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın fiziki gerçekleşmesinde de yüzde 83'lere ulaştık. Ziyaretinde bulunduğumuz Kop Tüneli’miz; Trabzon-Aşkale yolu Kop Dağı Tüneli geçişi ve Tünel varyant yolu ile birlikte Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak olan transit taşımacılıkta Gürbulak Sınır Kapısı’na kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek bölgedeki ulaşım ağı sorununu çözecektir. 2001 yılında tünelde 100 metrelik kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton yapılmasını hedeflemiştik. Tünelin hizmete girmesi ile birlikte zorlu hava şartları da dahil güvenli bir ulaşım imkanı sunacak. Projemizi 2023 yılı itibarıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Tünelimiz Trabzon-Erzurum yolu üzerinde 278 bin kilometre toplam uzunluğu ile Trabzon-Erzurum yolu arasındaki çok önemli derecedeki bir mesafeyi kısaltacak diye konuştu.

BİZLER HİZMET POLİTİKASI ÜRETİYORUZ

Kop Dağı Tüneli ile zaman ve yakıttan yılda 50 milyar lira üzerinde tasarruf sağlamayı öngördüklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Toplam 11,7 kilometrelik şantiye güzergahımızda 6 bin 500 kilometresi tünel olarak yapılmakta. Kop Tüneli yapılması ile güzergahı 6,5 kilometre kısalacaktır. 278 kilometrelik Trabzon-Erzurum yolu yapacağımız projelerle birlikte 278 kilometrelik uzunluk 237 kilometre inerek 50 kilometrenin üzerinde yolda kısalma olacaktır. Trabzon-Erzurum arasını yaptığımız çalışmalarla toplamda 58 bin metre uzunluğunda tünel inşa ediyoruz. Devam eden 11 adet tünelimiz var, 45 adet tünelimizin de yapımını tamamladık. 82 adet köprü var güzergahımız üzerinde. Kop Dağı Tüneli’mizin hizmete girmesi ile birlikte zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere yılda 50 miyarın üzerinde tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Bizler hizmet politikası üretiyoruz. Yaptığımız yolların yapıldıkları bölgenin üretimine, istihdamına, ticaretine, eğitim ve kültürüne katma değer sağladığını hep birlikte görüyoruz.

KAZALARDA YÜZDE 80 ÜZERİNDE AZALMA

Yürütülen çalışma ve yatırımlarla yolların güvenliğini ve konforunu artırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık. 28 bin kilometre Türkiye genelindeki yol uzunluğumuzu bölünmüş yol olarak bağladık. Türkiye genelindeki 28 bin kilometrelik yol uzunluğumuzu yaptık da ne oldu? Yollarımızın tamamen güvenliğini konforunu artırdık. Her gün televizyondaki kaza haberlerini neredeyse vatandaşımıza, milletimize unutturduk. Bu yaptığımız 28 bin kilometre yol uzunluğu ve 68 bin kilometrelik işlettiğimiz yol ağı üzerindeki taşıt hareketlerinin yüzde 80 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80in üzerinde azalmalar sağlandı. Bu da ne demektir? Her yıl binlerce canı kurtarıyoruz. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri kara yolu, hava yolu, demir yolu hizmetleri, vatandaşlarımızın hem yaşam kalitesini artırıyor hem de sağladığımız güvenlik sayesinde kaza oranlarını önemli ölçüde düşürüp, can kayıplarımızı tamamen kaldırıyoruz.

19 YILDA DEVRİM NİTELİĞİNDE GELİŞMELER OLDU

Ülkenin coğrafi konumunun avantajlarını, kazanıma dönüştüreceklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Yaptığımız projeler önemli bir istihdam kaynağı Türkiye genelinde. Burada Kop Tüneli’ndeki şantiyede 200ün üzerinde mühendisinden işçisine kadar pek çok çalışma arkadaşımızla birlikte bunları yürütüyoruz ve yine ülkemiz genelinde 4 binin üzerinde şantiyemizle 700 bine yakın çalışma arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin geleceğine imza atmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına getirmek. Bunun için altyapı yatırımlarında son 19 yılda devrim niteliğinde çok büyük gelişmeler oldu. Ülkemizin her bir noktasını birbirine kolayca ulaştırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin coğrafi konumunun avantajlarını kazanıma dönüştüreceğiz dedi.

