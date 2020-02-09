Üçüncü sondaj gemisi yolda

Türkiye’nin ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih ve Yavuz’dan sonra bir sondaj gemisi daha satın aldı. Fatih ve Yavuz’u Norveçten alan TPAO’nun 3. sondaj gemisi Brezilya’dan. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) imtiyaz sahipliğinde yayınlanan Denizcilik Dergisi’nin haberine göre, İngiltere’nin Port Talbot limanında iki yıldır bağlı bekleyen Sertao adlı sondaj gemisi için düzenlenen açık arttırmaya katılan TPAO, gemiyi 37.5 milyon dolara satın aldı.



SIFIRI 600 MİLYON DOLAR



Denizcilik Dergisi’nde yer alan haberde Sertao sondaj gemisinin yeni inşa maliyetinin 600 milyon dolar olduğu bilgisi de yer aldı. 2012 yapımı sondaj gemisi Sertao’un piyasa değerinin ise 120 milyon dolar civarı olduğu belirtildi.



SAMSUNG İNŞA ETTİ



Dergide gemiye ilişkin şu bilgiler yer aldı: Samsung tarafından Güney Kore’de 2012 yılında inşa edilen ve 2015 yılına kadar Brezilyalı Petrobras tarafından kullanılan sondaj gemisi çok yüksek basınç ve sıcaklık altında dahi görevini yerine getirebiliyor. 11 bin 400 metre derinliğe ulaşıp 3 bin metre sondaj yapabilen 61 bin DWT’lik Marshall Adaları bayraklı Sertao’nun uzunluğu 227, genişliği 42, draftı (suyun altında kalan kısım) ise 12 metre. Dünyada Türkiye’nin Fatih ve Yavuz adını verdiği derin deniz sondaj gemilerinin özelliklerini taşıyan 16 gemi bulunuyor. Bunlardan ikisi Türkiye’nin. Bu gemilerin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var.

DENİZİN DİBİNDE 12 BİN METRE DERİNLİĞE ULAŞIYOR

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini yürüten Yavuz sondaj gemisi geçtiğimiz haziran ayında faaliyete başladı. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. Yani Galata Kulesi’nden yaklaşık 36 metre daha uzun. Gemi 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabiliyor. Dinamik Pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam edebiliyor. Yavuz yaşam alanlarıyla da çalışanlara konfor sunmakta. Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Gemide Dynamic Positioning sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynı özelliklere sahip.



Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz’da çalışan Türk personeller genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personeller ise 28 günde bir izin kullanabiliyor. Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel yakıtlı jeneratörlerden karşılayan Yavuz’un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011’de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.