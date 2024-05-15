Ücretli çalışan sayısında artış

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 839 bin 534 kişi iken, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 225 bin 128 kişi oldu.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,0 azaldı, inşaat sektöründe %9,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mart ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 azaldı, inşaat sektöründe %0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.