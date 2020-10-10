Üç araçtan birini kadınlar kiralıyor

Türkiye’nin ilk ve tek yerli dijital araç kiralama platformu Vivi dokuz aylık araç kiralama verilerini açıkladı. 2019 yılında araç kiralayanların yüzde 12’sini kadınlar oluştururken, 2020’nin ilk 9 ayında bu oran yüzde 30’a yükseldi. Kadın sürücülerin yüzde 95’i ise otomatik araç tercih etti.

Şirketin Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Pandemi sektörde zorunlu bir dönüşüme sahne oldu. Şehir ofislerinin önemi çok daha fazla arttı, saatlik kiralama popüler bir hal almaya başladı. En çok kiralama İstanbul kentinde gerçekleşirken, her üç araç kiralayandan birini kadınlar oluşturdu” dedi.



“GELECEK YIL ARAÇ KİRALAMA GELİRİ 8 MİLYAR TL’YE YÜKSELECEK”



Nazik, “Türkiye’de 2019 yılında yaklaşık 50 milyon gün araç kiralama gerçekleşti ve yaklaşık 7 milyar TL kiralama geliri elde edildi. 2020’nin ilk 9 ayında ise yaklaşık 17.5 milyon gün araç kiralandı. Araç kiralama firmaları yaklaşık olarak 2.7 milyar TL gelir elde etti. 2020’nin 3.6 milyar TL araç kiralama geliri ile kapanması bekleniyor. 2021’de ise pandeminin etkilerinin ortadan kalkması ile birlikte kiralama gelirlerinin yaklaşık 8 milyar TL olmasını bekliyoruz” diye konuştu.



