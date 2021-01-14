UBER uygulaması 13 ay sonra serbest

UBER, 8 yıl önce İstanbul’da kurduğu 719 bin TL sermayeli Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji şirketi ile faaliyetlerine başladı. Uygulama üzerinden hem sarı taksi hem üçüncü kişilere ait özel araç talebinde bulunulabiliyordu. Ancak şirket ile İstanbul’daki taksiciler arasında yaşanan tartışma 5 yıl önce davaya dönüştü. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Uber’in haksız rekabete yol açtığına hükmederek web sitesi ile mobil uygulamasını erişime kapattı.

MAHKEME ENGELLEDİ

Kararla birlikte Aralık 2019’da Uber’in, Türkiye’deki faaliyetleri fiilen durdu. Şirket avukatları, yerel mahkeme kararına itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, taksi uygulamasının haksız rekabete yol açmadığına hükmederek engelin de kaldırılmasına karar verdi. İstinaf mahkemesi kararı bu kez sıra erişim engeli önündeki engelin kaldırılmasına geldi. Şirket avukatı Koray Söğüt’ün imzasını taşıyan dilekçe, Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) geçen hafta ulaştı. Av. Söğüt başvurusunda, istinafın verdiği karar gereği, siteye ve uygulamaya yönelik engelin kaldırılmasını istedi. ESB, talep doğrultusunda Uber’e yönelik erişim engelini kaldırdı.

ŞİMDİ NE OLACAK

ESB işlemi ile birlikte Uber’in sitesi ve mobil uygulaması dün itibari ile yeniden devreye alındı. Böylece, isteyen tüketici uygulama üzerinden sarı taksi talebinde bulunabilecek. Ancak, bir dönem 6-8 kişilik Mercedes Vito marka araçlarla üçüncü kişilerin yaptığı taşımacılık hizmetinden yararlanılamayacak. Bir başka ifada ile üçüncü bir kişi, sahibi olduğu lüks bir araçla Uber uygulaması üzerinden taşımacılık yapamayacak. Anılan uygulamaya Uber, Türkiye’de son vermişti. İstinaf mahkemesi de Uber XL olarak bilinen uygulamanın haksız rekabete yol açtığına hükmetmişti. Öte yandan İstanbul genelinde 17 bin 395 sarı taksi bulunuyor.