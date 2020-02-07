TÜSİAD’dan yeni program talebi

TÜRK Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (TÜSİAD) dün gerçekleşen genel kurulunda ekonomiden çok, yılın başından bu yana dünyada ve Türkiye’de ard arda yaşanan felaketler konuşuldu. TÜSİAD üyeleri toplantı öncesinde ekonomiden çok Elazığ depremi, Van’daki çığ felaketi, koronavirüs salgını ve son olarak önceki akşam Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasını konuştular. Üyelerin bu gündemi katılımın düşük olduğu gözlemlenen genel kurulun açılış konuşmalarına da yansıdı. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan konuşmalarına bu üzücü olaylarda yaşanan kayıplara ve bundan sonrası için alınması gereken önlemlere vurgu yaparak başladılar. Her iki başkan konuşmasında ayrıca geçmiş yıllara oranla iyimser başlanan 2020’ye ilişkin beklentilerini ve bunların gerçekleşmesi için özellikle demokratikleşme, yargı, dış politika ve eğitim alanında atılması gereken adımları da paylaştı.

İSTİŞARE VE REFORM

Türkiye’nin ekonomide, bir nebze daha iç açıcı haberlerle 2020’ye başladığını belirten Kaslowski, “Geçen yıl iç talepte gördüğümüz daralma, bu yıl yerini hafif toparlanmaya bıraktı. Tüketimde hareketlenme olduğunu görüyoruz. İnşaat başta olmak üzere, krizden derin şekilde etkilenen sektörlerde ise toparlanma daha uzun zaman alabilir. 2019’u, sıfırın biraz üzerinde, cüzi sayılacak bir büyüme hızıyla kapatıyoruz. 2020 yılında istihdam sorunumuz açısından yeterli olmayacaksa da daha yüksek bir büyüme bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin önünde kredi büyümesine değil verimlilik artışlarına odaklanılması gereken bir süreç olduğunu kaydeden Kaslowski, “Bu odaklanma, özel sektör adına kararlar alarak değil özel sektörle beraber adımlar atılarak gerçekleştirilebilir. Üzerinde mutabakat sağlanmış ve günün küresel koşullarını da göz önünde bulunduran bir ekonomik program, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır. Bu programın ana bileşenleri mutlaka istişare ve reform olmalıdır” diye konuştu.

TARKAN KADOOĞLU HÂLÂ ÜYE LİSTESİNDE

TÜSİAD genel kurul kapsamında paylaştığı 2019 çalışma raporunda üyelerinin tam listesini de yayınladı. Listede TÜSİAD’ın bir dönem yönetim kurulunda da yer alan ve cinayet azmettirme suçundan yargılanıp ceza alan Tarkan Kadooğlu’nun da halen üye listesinde yer alması dikkat çekti. Konuya yakın kaynaklar Kadooğlu’nun temyiz sürecinin devam etmesi nedeniyle TÜSİAD üyeliğinin devam ettiğini belirtti.

YARGI REFORMUNUN ETKİLİ UYGULANMASI

GÜVENLİK alanında Türkiye’nin çok büyük ilerlemeler kaydettiğini, büyük tecrübe ve yetenekler kazandığını belirten Simone Kaslowski şunları söyledi: “Bunun sonuçlarını görüyor ve takdir ediyoruz. Özgürlük alanında da bunun yansımalarını görmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedefleri, memnuniyetle karşıladık. Reformun ilk ayağı olan kanun da çıktı, etkili şekilde uygulanmasını heyecanla bekliyoruz.”

GENEL SEKRETER GÖREVİNDEN AYRILDI

DÜNKÜ toplantıda TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleğası’nın görevini bıraktığı duyuruldu. Kaleağası’nın ismi son olarak TÜSİAD’ın aralık ayında gerçekleştirdiği bir toplantıda Alman Cumhurbaşkanı Christian Wulff yaşadığı çevirmen krizi ile gündeme gelmişti. TÜSİAD’da 25 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan Kaleağası’nın yerine vekaleten TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ebru Dicle atandı.