“Turquality Programı devam ettirilmeli’’

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Türkiye'nin ilk devlet destekli marka programı Turquality Destek Programı'nın global pazarlarda “Made in Türkiye” markasının güçlendirilmesi ve ülke ihracat gelirinin artmasına katkı sağladığını belirten Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, “Desteğin yanı sıra stratejik yol haritası sunan Turquality, sanayicilerimizin markalaşma sürecini ve yerelden globale uzanan adımlarını hızlandırıyor. Özellikle pandemi sürecinde gerçekleşemeyen fuarlar ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle yeteri kadar iletişim ve etkileşim sağlayamadığımız uluslararası pazarlardaki kaybımız Turquality programının devamı ile telafi edilecek ve bu yönde atılacak nice adımları beraberinde getirecektir” dedi.