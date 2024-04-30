Türkiye’ye 6.3 milyar dolarlık finansman

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Şimşek, “Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye’ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor” dedi.

İKB’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Riyad’da iki gün süren “Yıllık Toplantılar”a katıldığı bilgisini veren Şimşek, Anadolu Ajansı’na toplantıların detayları hakkında bilgi verdi. Buna göre toplantılar kapsamında, İKB Grubu’nun 2024-2026 döneminde Türkiye’deki faaliyetlerini düzenleyen Ülke Stratejisi kabul edildi. Şimşek, strateji kapsamındaki çerçeve programını İKB Başkanı Muhammed Sulaiman Al-Jasser ile imzaladıklarını ifade ederek, “Stratejiyle İKB, ülkemizdeki projelere 6.3 milyar dolar tutarında finansman sağlamayı öngörüyor. Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye’ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor” diye konuştu.