×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Türkiye’ye 6.3 milyar dolarlık finansman

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#İslam Kalkınma Bankası#Ülke Stratejisi
Türkiye’ye 6.3 milyar dolarlık finansman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:00

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu’nun, 2024-2026 dönemini düzenleyen Ülke Stratejisi kapsamında Türkiye’deki projelere 6.3 milyar dolarlık finansman sağlayacağını belirtti.

Haberin Devamı

Şimşek, “Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye’ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor” dedi.

İKB’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Riyad’da iki gün süren “Yıllık Toplantılar”a katıldığı bilgisini veren Şimşek, Anadolu Ajansı’na toplantıların detayları hakkında bilgi verdi. Buna göre toplantılar kapsamında, İKB Grubu’nun 2024-2026 döneminde Türkiye’deki faaliyetlerini düzenleyen Ülke Stratejisi kabul edildi. Şimşek, strateji kapsamındaki çerçeve programını İKB Başkanı Muhammed Sulaiman Al-Jasser ile imzaladıklarını ifade ederek, “Stratejiyle İKB, ülkemizdeki projelere 6.3 milyar dolar tutarında finansman sağlamayı öngörüyor. Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye’ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor” diye konuştu.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Şimşek#İslam Kalkınma Bankası#Ülke Stratejisi

BAKMADAN GEÇME!