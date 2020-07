Türkiye'nin önünde fırsat var

Sanko 116 yıl önce temelleri atılan, Antep’den doğan Türkiye’nin en önde gelen şirketleri arasına giren ve global oyuncu olmayı başaran bir holding. Sanko’nun kurucusu Konukoğlu Ailesi’nin Anadolu’da ayrı bir yeri var, 2019’da 9.3 milyar liralık ciro yapan Sanko, her yıl 45 bin aileye el uzatıyor. 11 sektörde 14 bin çalışanıyla Anadolu devi Sanko pandemi döneminde de çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine 26 milyon liralık yardım yaptı. 2020 Ocak ayında Sanko’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Adil Sani Konukoğlu ilk röportajını Hürriyet’e verdi. Adil Sani Konukoğlu, pandemiye rağmen “Durmak yok, yatırıma devam. 250 milyon dolarlık yatırım takvimimizi değiştirmedik” dedi.



Anadolu’da kökleri olan sonradan İstanbul’da büyüyen şirketler var. Siz hep hem yönetim hem de üretim üssü olarak Antep’ten asla vazgeçmediniz. Antep’te yaşıyorsunuz...



“Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep” diyen Abdulkadir (Konukoğlu) Ağabeyimin, kentine ve ülkesine duyduğu güveni, sevgiyi ve bağlılığı, bundan daha net ve anlamlı açıklayacak söz var mı? Bu söz, Sanko olarak yatırım yaparken, önce Gaziantep’te olabilirliğine, yatırımın özelliği nedeniyle Gaziantep’te olmuyorsa komşu illerde, her koşulda Türkiye’de yapacağımızın ifadesi, teminatı ve yol haritasıdır. Olaya sadece ekonomik bakmamak, sosyal boyutu da gözden uzak tutmamak gerekir. Biz hep üreterek yereli kalkındırmayı öncelikle hedefledik.



Dünyanın içine girdiği süreç, ekonomiyi çok olumsuz etkilerken her ülke bundan payını alıyor. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkmak için neler yapmalı?



Ülkemizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için her alanda üreten bir ülke olmalıyız. Türkiye’nin kesinlikle Global tedarik zincirinde daha fazla yer alacağına inanıyorum. Türkiye, Çin ve Uzakdoğu’nun alternatif üretim üssü olarak pastadan daha fazla pay alacaktır. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirirsek şirketlerimizin önünün daha da açılacağını öngörmemiz gerekiyor.



2020 yatırım hedefleriniz neydi? Pandemiden nasıl etkilendiniz?



Bu yıl için 250 milyon dolarlık bir yatırım bütçemiz vardı, bunu gerçekleştiriyoruz. Durmak yok. Üretmezsek yaşayamayız. O konuda tavizimiz yok, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki 1- 1.5 yılın hesabını yaparak ilerliyoruz. Nakit akışımızı 18 aylık şekilde yaparız. Pandemi döneminde beklentilerimizin çok ötesinde bir durumla karşı karşıya gelmemize rağmen, aldığımız tedbirler sayesinde nakit akışı yönünden son derece rahatız.



ÇARKLAR HEP DÖNECEK

Pandemi sürecinde ihracatınız nasıl etkilendi?



SANKO’nun yıllık 500 milyon dolar düzeyinde ihracatı oluyor. Pandemiden her kurum gibi bizler de önemli şekilde etkilendik. Dünyadaki toparlanma ne kadar hızlı olursa bizim ülkemizde de yaraların sarılması o kadar hızlı olur. Hasarların etkisinin azaltılması, çarkların dönmesi için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Bu yıl pandeminin etkisi ile yüzde 10 dolayında düşüş olabilir. İhracatın üçüncü çeyrekte toparlanacağını, son çeyrekte nefes aldıracağını düşünüyorum.



ÇEŞİTLİLİK ÖNEM KAZANDI

Pandemi size ne öğretti?



Bu süreçte dayanışmanın ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar yaşayarak gördük. Biz de elimizden geldiğince toplumda ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istedik; bu mücadele için 26 milyon lira kaynak ayırdık. Çin’deki olumsuz gelişmeler tüm piyasaları etkiledi. Özellikle gelişmiş ülkeler şunu çok iyi anladılar; sadece ucuz olduğu için satın almaları Çin’den yapmanın çeşitli sakıncalarını yaşayarak gördüler. İlerde benzer bir sorunlarla karşılaşmamak için tedarikçilerini farklı ülkelerden çeşitlendireceklerdir.



E-TİCARETE YATIRIM KAÇINILMAZ

Yeni bir sektöre girme planlarınız var mı?



116 yıldır olduğu gibi tekstil bizim yine ana işimiz olmaya devam edecek. Tekstil, enerji ve çimentoda yeni yatırımlar, kapasite artışı ve yenileme yatırımları yapacağız. Yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımızı hızlandıracağız. Dünyadaki gelişmelere göre hareket ederiz. Örneğin, pandemi süreci ile birlikte Maisonette markamızla maske üretimine başladık. Maske satışlarının büyük bölümü online satış kanalları üzerinden yapılıyor. Önümüzdeki dönemde e-ticaret alanında yatırımlar kaçınılmaz görünüyor.



ORGANİK KUMAŞTA DÜNYADA ÖNCÜYÜZ

Çevre ve doğa için neler yapıyorsunuz?



Artık kuralları değiştirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar bütün sektörlerde her şey fiyat rekabeti üzerine kuruluydu. Bundan sonraki dönemde hem menülerin içerikleri hem üretim şekilleri değişecek ve sürdürülebilirlik ön plana gelecektir. İnsan ve doğayı ön planda tutan işler yapmak zorundayız. Tekstilde denim kumaş ve iplik üretimlerimiz (organik pamuk & recycled ürünler), dünya çapında sürdürülebilirlik konusunda öncü durumda. Tarladan müşteriye ulaşana dek tüm tedarik zincirini hassasiyetle izliyor ve raporluyoruz. Üretim alanlarımızda çevreyi koruyan yatırımlar yapmak ve önlemler almak olmazsa olmazımızdır.



KARİYER ÖYKÜSÜ

FUTBOLDA DA ETKİN



Adil Sani Konukoğlu 1961 Gaziantep doğumlu.1980 yılında Gaziantep’te lise eğitimini, 1984’te ABD University of Denver’de İngilizce lisan eğitimini tamamladı.1987 yılında Sanko Tekstil A.Ş. iplik tesislerinde çalışma hayatına başladı. 1992-2006 yılları arasında SANKO Holding’de CFO görevini üstlendi. Grup başkanlıklarının yanı sıra, 2014-2020 yılları arasında SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. 2020’de SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Adil Sani Konukoğlu, evli ve üç çocuk babası. Konukoğlu, aynı zamanda B20 Türkiye İş Dünyası Liderleri Forumu Üyesi ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı.