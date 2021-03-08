Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananları belli oldu

Yarışmada, Mapsis Metal’in ortakları Filiz Akkaş ve Pelin Özkal “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” seçildi. Ayşegül Abacı Defne Pelet girişimiyle “Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi”, Geneon’un kurucusu Begüm Esra Aytan “Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi” oldu. Blindlook uygulamasını hayata geçiren Sadriye Görece ise “Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” ödülünü kazandı.

Ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Dünya genelinde %34 olan kadın girişimcilik oranı ülkemizde sadece %13. Verilen desteklerle 2000’li yılların başından bu yana bu oranı 2 kattan fazla artırmamıza rağmen yine de anlamlı bir fark yaratarak dünya ortalamasına henüz yaklaşamadık. Garanti BBVA olarak, kadın girişimciliği ve kadının iş hayatındaki varlığı temel hareket noktamız. Kadın girişimcilere ve iş hayatında kadın varlığının artırılması konusunda yaptığımız çalışmaları 4 ana başlıkta ele alıyoruz. Finansman sağlamak, eğitim, cesaretlendirmek ve rol model olmalarını sağlamak, yeni pazarlara açılmalarına ortam sunmak. Kadın girişimcilerin ve iş hayatında kadın varlığının artırılması ve kalıcı olması için en temel ihtiyaçlarından birisi finansman. Sağladığımız finansman desteği bugün itibarıyla 9 milyar TL’yi geçti. Bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.” dedi.

Recep Baştuğ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadınlarımızı cesaretlendirmek, başarı hikâyelerinin kitleler tarafından bilinmesini, tanınmasını ve de örnek alınmasını sağlamak üzere 2007 yılından bu yana Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasını düzenliyoruz. 14 yıl boyunca bütün paydaşların çok büyük katkısıyla bugüne taşıdığımız programımızın arkasında çok büyük bir emek ve niyet var. Yarışmamıza ilk yıl 103 kişi başvurmuştu, 14 yılda bu rakam 40 binlere ulaştı. Bu gelişme bizi umutlandırıyor. Bu yıl finale kalan girişimler arasından çevre, sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık konularına odaklanıldığını ve başarılı çalışmalar yapıldığını gördük. 14 yıllık süreç sonunda Garanti BBVA kültürünün önemli bir parçası olan bu konulara yoğunlaşmış girişimlerin arttığını görmek bizi çok mutlu etti. Yarışmayı kazanan, finale kalan ve başvuru yapan tüm kadın girişimcileri cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ödül töreninin ardından şubelerimizdeki ekranlardan ve sosyal medya kanallarımızdan yarışmanın kazananlarının hikâyelerini anlatacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, 8 Mart haftası boyunca yayınlanacak filmlerle birincilerin başarı hikâyesinin yeni girişimcilere ilham vermesini amaçlıyoruz. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de, “Kadın girişimciler, erkek girişimcilerin karşılaştıkları sorunların yanı sıra onların karşılaşmadığı pek çok sorunla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Kadın girişimcilerin işlerini zorlaştıran faktörlerin başında finansa erişim, bilgi, mentorluk eksikliği, rol model eksikliği, iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin özümsenmiş olmaması gibi konular geliyor. Bunlara sosyal ve kültürel ön yargıları da eklemek gerekiyor. Toplumda erkeği hayatın merkezine koyan ve kadının asıl sorumluluğunu çocuk ve yaşlı bakımı gibi gören kültür ve değerler, kadın girişimciliğinin önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Bütün bu zorluklara ve pandemiye rağmen bugün Türkiye’deki kadın girişimci oranı %13’e ulaştı. Bu da kadın girişimcilerin gücünün ve direncinin bir göstergesi. Bugün ödüllendirme ayrıcalığı ve mutluluğuna eriştiğimiz farklı kategorilerdeki girişimci kadınlar, bu alandaki kararlılığını ortaya koyuyor. ”dedi.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması kapsamında 14 yılda yaklaşık 40 bin kadına ulaştıklarını vurgulayan Erdem şöyle devam etti: “Bu çok ciddi bir rakam. Aileleriyle ve çalışanlarıyla birlikte düşündüğünüzde kayda değer bir ekosistem oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu programın ortaya koyduğu başarılı kadın girişimcilerimiz bize her zaman gurur veriyor, onların hikâyeleri yeni hikâyelerin önünü açıyor. Bu hikâyeleri görünür kılmak ise bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oluşturuyor.”

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise “Ekonomist dergisi olarak, kadının Türkiye ekonomisinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin kırılganlıklardan daha az etkilenmesi için kadının iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini, sürdürülebilir kalkınma için bunun gerekli olduğunu biliyoruz. ‘Tek kanatla geleceğe uçmanın’ mümkün olmadığının farkındayız” dedi.

Bu farkındalıktan hareketle Ekonomist dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER iş ortaklığıyla 14 yıldır, “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nı düzenlediklerini hatırlatan Talip Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Kadın girişimci ekosisteminin gelişmesi adına yaptığımız bu çalışmayı çok değerli buluyor, değerli iş ortaklarımıza ve kadın girişimcilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün gelinen noktada yarışmamıza 40 bin civarında kadın yarışmacı başvuru yapmış. 2002 yılında kadın girişimci oranı %4’lerdeydi. Bugün gelinen noktada %13’lere çıkmış. %13 tabii ki yeterli değil, önümüzde gidecek daha çok yolumuz var. Ancak bu artan oranlar doğru yolda olduğumuzu, çorbada bizim de tuzumuzun olduğunu gösteriyor. Çok zorlu bir süreçten sonra ödül alan isimleri belirledik, ödül alan kıymetli kadın girişimcilerimizi kutluyorum. Bir kutlamam ve teşekkürüm de bu yarışmaya girme cesareti gösteren tüm kadın girişimcilere. Çalışmaya, şirketlerimize, ülkemize değer yaratmaya hep birlikte devam edeceğiz.”

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