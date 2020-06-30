Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Zonguldak açıklarında
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Zonguldak'ın Karadeniz kıyısındaki Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.
Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin ardından ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki "Tuna-1" lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.
Zonguldak'a gelen yardımcı "Korkut" gemisi ile hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi'nin ihtiyaçlarının Filyos Limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.
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