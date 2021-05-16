Türkiye'nin ilk sürdürülebilir köyü AB hibesi kazandı

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir yaşam köyü, 21. yüzyılın örnek insan yerleşkesi olarak nitelendirilen Nefes Assos, merakla beklenen lansman etkinliğini gerçekleştirdi.



Nefes Assos, kendi enerjisini fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri ile üreten, atık ve karbon ayak izini sıfırlama hedefli bir köy olarak öne çıkıyor. Otomobiller için hızlı şarj istasyonları da köyde bulunacak. Türkiye’nin ilk sürdürülebilir köyü olarak tasarlanan projede yaşam, 2022 yılında başlayacak.

Avrupa Birliği’nden hibeye hak kazandı



Avrupa Birliği’nin Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kriterleri (IPARD) kapsamında hibe almaya layık görülen Nefes Assos’ta her adım; 190 yılı aşkın deneyimi ile 140 ülkede faaliyet gösteren ve test, gözetim, belgelendirme hizmetlerinde dünya lideri Bureau Veritas danışmanlığında yürütülüyor. Projenin her basamağı; kalite, sağlık, güvenlik, çevre koruma ve sürdürülebilirlik anlamında uygulanabilir standartlara, düzenlemelere ve şartnamelere uygunluğu test edilerek gerçekleştiriliyor.



“Nefes’in beyaz sayfasında buluşacaklar”



Sürdürülemez hale gelen metropol yaşamına, sürdürülebilir, kendine yeten ekolojik bir yaşam seçeneği oluşturduklarının altını çizen Nefes Assos kurucusu Dr. Önder Halisdemir, “Nefes Assos, dünyadaki iyi bilgi ve örneklerden yararlanarak, dünya mirası olan, Aristoteles’in M.Ö.3.yy’da felsefe okulu kurduğu antik kentin karşısında 21.yy olanakları ile kurulan, örnek bir yerleşim olarak kurgulandı. Birleşmiş milletlerin sürdürülebilirlik tarifi olan ekolojik, sosyal ve ekonomik döngüleri somutlaştırarak kendinden sonraki yerleşimlere açık kaynak olarak sunacağı Nefes Assos Standartlarını da geliştirmektedir. Ekolojik yerleşimler için Çanakkale’den dünyaya seçkin bir örnek kazandırmak ve yolu bizden sonrakiler için kolaylamak istiyoruz. Bu sebeple proje yönetimi ve standartları oluşturma işini de multidisipliner takımımızın üyesi Bureu Veritas’a verdik. İnsanoğlunun alternatif yaşam arayışında Mars seçeneğine çok vakit var. Dünyamızı daha yaşanabilir bir yer kılmak hepimizin sonraki nesillere borcu. Nefes Assos yatırımlık değil yaşamlık, yeni bir ara konak değil bir varış noktası olarak hayata geçiriyoruz” dedi.





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