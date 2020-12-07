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Haber Giriş: 07.12.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin en yükseği olacak... Çalışmalar devam ediyor, 256 metreye ulaştı

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Türkiye'nin en yükseği olacak... Çalışmalar devam ediyor, 256 metreye ulaştı
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Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 256 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Türkiyenin en yükseği olacak... Çalışmalar devam ediyor, 256 metreye ulaştı

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 256 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı belirtilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 783 bin 954 metreküp olduğu aktarıldı.

Türkiyenin en yükseği olacak... Çalışmalar devam ediyor, 256 metreye ulaştı

Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi. Açıklamada, barajda yüzde 88 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı belirtildi. 

Türkiyenin en yükseği olacak... Çalışmalar devam ediyor, 256 metreye ulaştı

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