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Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf

#Zigana Tüneli#Trabzon#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında, dünyanın en uzun 3’üncü, Avrupa ve Türkiye’nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli ulaşımı kolaylaştırmanın yanında önemli bir tasarruf da sağlayacak. Tünelin trafiğe açılması ile zamandan 18,6 milyon TL, akaryakıttan 39,5 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 58,1 milyon TL tasarruf sağlanacak, karbon salınımı ise 15 bin 779 ton azaltılacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre; Trabzon´da ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla 73 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, yapılan 193 kilometrelik yeni bölünmüş yol ile 266 kilometreye ulaştı.

Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf

8 adedi tek tüp ve 11 adedi de çift tüp olmak üzere, toplam uzunluğu 32 bin 188 metreyi bulan 19 tünelin trafiğe açıldığı kentte, toplam uzunlukları 9 bin metreyi geçen 107 köprü inşaatı da tamamlandı.

1993-2002 yılları arasında kara yolu yatırımları için 5 milyar 991 milyon TL harcanan kentte bu miktar yaklaşık 3,5 kat artırılarak, 26 milyar 613 milyon TL’ye çıkarıldı.

Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf

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ZİGANA TÜNELİ TASARRUF SAĞLAYACAK

Kentte 23 ulaştırma projesi devam ederken, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın 3’üncü en uzun çift tüp kara yolu tüneli olan 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli’nde ise ışık göründü. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiği rahatlatacak Trabzon-Gümüşhane arasındaki tünel projesi mevcut güzergahı da 8 kilometre kısaltacak.

Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf

Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak. Böylece zamandan 18,6 milyon TL, akaryakıttan 39,5 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 58,1 milyon TL tasarruf sağlanacak. Tünelle birlikte karbon salınımı miktarı da 15 bin 779 ton azaltılacak.

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#Zigana Tüneli#Trabzon#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

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