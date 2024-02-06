Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı... Hız şampiyonu Adana’dan

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2019-2021 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Listede 27 ilden ve 35 sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki şirketlerin, 2019-2021 dönemindeki iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde 569 oldu. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı düzeyine ulaştı.

En hızlı büyüyen şirketlerin 23’ü İstanbul, 19’u Ankara, 9’u ise Adana’dan çıktı. Cirosunu 2 yılda yüzde 6 bin 628 oranında artıran Adana merkezli AFM Gıda Kimya Limited Şirketi ilk sırayı aldı. İstanbul firması Tobio Novelfarma İlaç Sanayi AŞ yüzde 5 bin 631 büyüme oranıyla ikinci, Aydın merkezli Ada İnşaat Mermer Limited Şirketi ise yüzde 1.744 büyüme oranıyla üçüncü oldu.

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YENİ UFUKLAR AÇACAK

Türkiye 100 sonuçları; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ankara’da düzenlenen törenle açıklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat burada yaptığı konuşmada “Bu ödüller, hem bireysel hem de ulusal düzeydeki ilerlemenin somut bir kanıtı olarak, gelecekte daha fazla yenilik ve uluslararası başarıya olan inancımızı pekiştiriyor. Bu başarıların, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilikle daha da ileri taşınacağına dair güvenim tamdır” diye konuştu. Ödüllerin şirketlere yeni ufuklar açacağını vurgulayan Bolat, “Sektörlerinizdeki liderliğinizi pekiştirecek, ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınırlık kazanmanıza yardımcı olacaktır. Bu başarı, iş ağlarınızı genişletmenize, yeni pazarlara adım atmanıza olanak sağlayacak ve inovasyon ile büyüme yolculuğunuzda sizi daha da motive edecektir” dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat

TÜRKİYE’DE EN HIZLI BÜYÜYEN İLK 5 ŞİRKET





ANADOLU’NUN YÜKSELİŞİ

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, “İşte bu şirketler, bu alanda müthiş bir başarı kaydetti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu dönemdeki ortalama ciro büyümesi, yüzde 569. Bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösterdiler” dedi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Listede 27 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık bir şekilde görülüyor.”

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

8 KAT DAHA HIZLI BÜYÜDÜLER

En hızlı büyüyen 100 şirketin 2019-2021 döneminde nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı oldu. Şirketlerin 2019-2021 döneminde ortalama büyüme oranı yüzde 569 olarak gerçekleşti. Türkiye 100 şirketleri tek bir şirket kabul edildiğinde; 2021 yılı toplam cirosu 23.3 milyar TL, 2021 yılı ortalama cirosu 232.7 milyon TL, 2021 yılındaki toplam istihdam 10 bin 269 kişi, şirket başına ortalama istihdam 102.69 kişi oldu.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI

Türkiye 100 listesindeki şirketlerde nihai karar merci konumundaki kişilerin eğitim seviyeleri yüksek. 75 şirketin en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip. Şirketlerin nitelikli insan kaynağına da sahip oldukları görülüyor. Toplam çalışanları içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 50’den fazla olan şirket sayısı 36. Şirketlerde internet sitesi ve sosyal medya kullanımı da yaygın. 21 şirket, dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yapıyor.