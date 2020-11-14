Türkiye'nin balık yağı ve unu ihracatı yüzde 57 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde 32 ülkeye 26 bin 109 ton balık yağı ve unu ihraç edilerek karşılığında da 45 milyon 360 bin 603 dolar gelir sağlandı.



Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 18 bin 200 tonluk balık yağı ve unu ihracatından 28 milyon 866 bin 620 dolarlık kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'den yapılan balık yağı ve unu ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 43, değerde de yüzde 57 arttı.



PERU'YA BALIK YAĞI VE UNU İHRACATI YÜZDE 807 ARTTI



Yılın ocak-ekim döneminde Peru, Fransa ve Norveç en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.



Peru'ya yılın 10 ayında 5 bin 707 ton balık yağı ve unu ihraç edilerek 11 milyon 112 bin 65 dolarlık kazanç sağlandı.



Ülkeden geçen yılın aynı döneminde de Peru'ya 614 ton balık yağı ve unu ihracatından 1 milyon 224 bin 923 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Peru'ya yapılan balık yağı ve unu ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 829, değerde de yüzde 807 arttı.



Peru'yu 8 milyon 39 bin 154 dolarlık payı ile Fransa ve 7 milyon 42 bin 649 dolarlık payıyla Norveç takip etti.



Türkiye'den geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Tayvan, Endonezya, Almanya, Rusya, Sırbistan, Umman, Hollanda ve Kırgızistan'a da bu dönem balık yağı ve unu ihraç edildi.



"BALIK YAĞI VE UNU İHRACATININ ÇOK DAHA FAZLA KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"



DKİB Yönetim Kurulu üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Su ürünleri mamullerinden olan balık yağı ve unu ihracatının da her geçen yıl gelişme gösterdiğini vurgulayan Kobya, söz konusu ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 arttığını ifade etti.



Kobya, ihracat potansiyelinin yanında ülke çeşitliliğinin de arttığının altını çizerek balık yağı ve unu ihracatının gelecekte ülkeye çok daha fazla katma değer sağlayacağına inandıklarını belirtti.