Türkiye’nin 2. el otomobil haritası

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arik krizi, artan fiyatlar ve düşen alım gücünün etkisiyle 2022 yılı ‘ikinci el otomobil’ yılı oldu. Geçen yıl satılan 592 bin 660 sıfır otomobile karşılık, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 6 milyon 396 bin 191 otomobilin devri gerçekleştirildi. Bu dönemde, en çok satılan ikinci el otomobil modeli 2017 model Fiat Egea olurken, 2017 model Renault Megane ikinci, 2015 model Volkswagen Passat ise üçüncü en çok satılan ikinci el otomobil modeli olarak öne çıktı. Bu modelleri sırasıyla 2016 model Volkswagen Passat ve 2015 model Fiat Linea takip etti.

GÜNEYDOĞU PASSAT DEDİ

Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Hürriyet için derlediği veriler, Türkiye’nin 7 bölgesine göre en çok satılan ikinci el otomobil modellerini de ortaya koydu. Bu kapsamda, 2022 yılında Marmara ve İç Anadolu Bölgesi’nde en çok tercih edilen ikinci el otomobil modeli Fiat Egea Sedan olurken, Karadeniz Bölgesi’nde Fiat Linea, Ege Bölgesi’nde Dacia Sandero ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ford Tourneo Courier birinci sırada yer aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tercihi ise değişmedi. Bölgede en çok ticareti yapılan ikinci el otomobil modeli Volkswagen Passat oldu. Aynı şekilde Akdeniz Bölgesi’nin tercihi de Passat olarak gerçekleşti.

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RENAULT LİDER

Üç büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir aynı zamanda en çok ikinci el otomobil satışının gerçekleştiği illerdi. 2022 yılında İstanbul’da en çok devri yapılan ikinci el otomobil modeli dizel otomatik Renault Megane olurken, İzmir’de Peugeot 301, Ankara’da ise Fiat Egea zirveye yerleşti. Genel tabloda pazar paylarına bakıldığında Renault markasının liderliği dikkat çekti. Fransız Renault, 2022’deki ikinci el otomobil satışından yüzde 13 pay alırken, Fiat markasının payı yüzde 12, Volkswagen markasının payı yüzde 11, Ford’un payı yüzde 10 ve Opel’in payı yüzde 6 olarak gerçekleşti.

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ÜÇ BÜYÜK İLE GÖRE TERCİH EDİLENLER

İstanbul: Renault Megane

Ankara: Fiat Egea

İzmir: Peugeot 301