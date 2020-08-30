Türkiye’den dünya devlerine

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 11 bin 750 metrekare kapalı, 33 bin metrekare açık tesislerde üretim yaptıklarını belirten Erdem Acay, “Sabit ve döner kanatlı platformlar için gövde montajı, yapısal parça üretimi, kabin içi bitmiş ürün üretimi ve montajı konularında faaliyet gösteriyor, uydular için yapısal parça üretiyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz 140 bin saatin üzerinde CNC işçiliğimiz, 40 kişiden fazla havacılık montaj yetkinliğine sahip sertifikalı uzman çalışanımız ile üst seviye üretimimizi sürdürüyoruz. Savunma sektöründe ise detay parça üretiminden anahtar teslim sistemlere kadar geniş bir yelpazemiz bulunuyor. Şirket olarak özellikle taşıma sandıkları, kanisterler, lançerler, mühimmat gövdeleri, yakıt tankları konularında uzmanız. Enerji sektöründe türbin stator ve rotor imalatları ile direkt OEM’lere hizmet veriyoruz” diye konuştu.

SAVUNMA ALANINDA

Yüzde 100 Coşkunöz Holding kuruluşu olan CSH bünyesinde savunma alanında Bora, Atmaca, Hisar, Cirit, Sarp, Som, Akbaba gibi projelerde üzerine tercih edilen sistem ve alt sistem üretimlerini tamamlayarak kullanıma hazır bir şekilde ana yüklenici firmalara teslim ettiklerinin altını çizen Acay, “Havacılık alanında da Boeing, Airbus, Bombardier, Fokker, Anka, Atak, A400M, JSF, Uydu gibi projeler için detay ve komponent üretimlerini yaparak yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimize teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda TUSAŞ ve yurtdışı müşterilerimiz üzerinden dünyanın neredeyse tüm büyük havacılık firmalarına parça üretimi yapıyoruz. Parça bazında imalat sayımız aylık 10 bin civarını buluyor ve ciromuzun neredeyse yüzde 40’ını bu alan oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

YERLİLEŞMEYE KATKI

Türkiye’nin savunma sanayisinde yerlileşme politikasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Erdem Acay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların en başında Korean Aerospace Industries (KAI) şirketi ile 2015 yılında imzaladığımız 60 Adet KUH Surion helikopterinin orta gövdesinin (KUH Center Fuselage) montaj anlaşması oldu. Bu anlaşma ile elde ettiğimiz tecrübe sayesinde ülkemizde “Hava Platformu Gövde Montajı” gerçekleştirebilen ilk iki firma arasına girdik. Şu an aktif olarak iş gündemimizde Korean Aerospace Industries (KAI) anlaşması doğrultusunda üretim ve sevkiyatlarımız yer alıyor. Geçtiğimiz ay 16’ncı gövdeyi Kore’ye gönderdik. 2026 yılına kadar devam edecek projeyi yeni projeler ile çeşitlendirerek sürdüreceğiz. Havacılığın en üst yetkinlikleri arasında sayılan ‘Fuselage’ üretim yetkinliğinin milli hava platformlarında ve global hava aracı üreticilerin ürünlerinde kullanılması için de görüşmelerimiz devam ediyor.”

2020 HEDEFİ % 30 BÜYÜME

2020 yılını Türkiye havacılık endüstrisi için iyi bir şekilde bitireceklerine inandıklarını söyleyen Erdem Acay, “Yıl sonunda yaklaşık yüzde 30 oranında büyüme hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için rotamızı farklı ülkelere çevirdik, odağımızda yeni projeler geliştirerek Türk üretimi teknolojilerini piyasada aranan ürünler haline getirmek var” dedi. DEVLET DESTEKLİ PROJELER

Ar-Ge çalışmalarını havacılık ve hedefleri doğrultusunda yürüttüklerini kaydeden Erdem Acay, “Yurtiçinde Roketsan, Aselsan, Tübitak, Sage, Tai gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyoruz. Ayrıca devlet destekli Bora, Atmaca, Hisar, Cirit, Sarp, Som, Akbaba, Sarp gibi projelerde yer alıyoruz” ifadelerini kullandı. HANÇER PROJESİ

Bugünlerde Ar-Ge odaklarında ise uzun süredir çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Erdem Acay, “2019 yılında nihayete erdirdiğimiz Hançer projemiz bulunuyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarında projeler başlatma hedefi ile gerçekleşen ‘Ar-Ge Paneli’ kapsamında, ‘Hançer’ projesi için sözleşme imzaladık. ‘Sıcak Şekillendirme ile Multifazlı Çelik Geliştirme – Hançer’ projesi ile kara savunma sistemlerine destek sağlayacak tasarımlarımızı SSB için geliştiriyoruz. diye konuştu.