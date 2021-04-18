Türkiye'den Avrupa'ya trenle tır kasası taşımacılığı ilk çeyrekte yüzde 25 arttı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birçok sektörde olduğu gibi ulaştırma sektöründe de değişimlerin yaşandığını söyledi.

Salgın sonrasında bu değişimlerin oluşturduğu yeni düzen içinde demir yolu, kara yolu, deniz yolu kombine taşımacılığın daha da önem kazanacağına dikkati çeken Pezük, tır kasası taşımacılığının da alternatif taşımacılık imkanıyla ön plana geçtiğine işaret etti.

"Türkiye-Bulgaristan arasında yapılan tır kasası taşımacılığı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı." diyen Pezük, her vagonda 2 tır kasası taşınabilen trenlerde ortalama 36 tır kasası taşıma kapasitesi bulunduğunu aktardı. Pezük, haftada karşılıklı 12 sefer yapıldığını ve Türkiye çıkış istasyonundan Bulgaristan'daki varış noktasına 16 saatte ulaşıldığını söyledi.

Tır kasası taşımacılığındaki artışın son 18 yılda demir yoluna yapılan yatırımların sonucu olduğunu anlatan Pezük, "Demir yolu geliştikçe klasik yüklerin yanı sıra vagon tiplerinin çeşitlenmesiyle taşınan yükler de çeşitlendi, ağırlıklı dökme eşya, inşaat malzemeleri gibi yükler taşınırken kombine taşımacılığın gelişmesiyle uzak mesafelere katma değeri yüksek malların taşımalarında artış meydana geldi." diye konuştu.

Demir yolu ile tır kasası taşımacılığının, çevre dostu olması, sınır kapılarında geçiş ve gümrük kolaylığı, etkin personel, araç ve kapasite kullanımı gibi avantajlarına dikkati çeken Pezük, kara yolu taşımacılığında yaşanan yoğunluğun azaltılmasının yanı sıra taşınan eşyaların herhangi bir aktarma yapılmadan son varış noktalarına ulaştırıldığına işaret etti.

Pezük, kombine taşımacılık türlerinden birisi olan kara yolu araçlarının içlerinde yüklerle taşınması şeklinde uygulanan tır kasası taşımacılığının Türkiye'de ilk kez 2006'da İstanbul (Halkalı) ile Avusturya'nın Wels şehri arasında gerçekleştirildiğini hatırlattı. Pezük, sadece bir rampadan oluşan yatırımıyla birçok gar ve istasyonda uygulanabilen tır kasası taşımacılığını, Çerkezköy ve Çatalca'dan Avrupa yönüne yaptıklarını dile getirerek, bugüne kadar Türkiye-Bulgaristan arasında 22 bin 577 vagonla 43 bin 118 tır kasasıyla 1 milyon 18 bin 776 ton taşıma gerçekleştirildiğini belirtti.

Tüm dünyada ulaşım sektörünün rekabette en önemli unsur olduğunun altını çizen Pezük, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde sektörümüzde hepimizi gururlandıran ilkler yaşanmakta, uluslararası demir yolu taşımalarıyla ihracatçımıza en büyük destek verilmektedir. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak 2020 yılında İran'a taşımalarda yüzde 60, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Orta Koridor üzerinden yapılan taşımalarda yüzde 100'ün üzerinde ve Avrupa'ya yapılan taşımalarda yüzde 25 artış gerçekleştirdik."

Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığı demir yolu taşımacılığında artışların bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Pezük, "Aynı şekilde Avrupa ile tır kasası taşımacılığında 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 artışa ulaşıldı. Tır kasası taşımacılığına talebin olması durumunda sefer sayılarını artırırken, ayrıca farklı destinasyonlarda bu taşımacılığın yapılması için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Tekirdağ, Ömerli (İstanbul) ve Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ile Anadolu yakasından da tır kasası taşımacılığına başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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