Türkiye'de mobil finansal servislere tüketici ilgisi üç kat arttı

Global firmalara yenilikçi ve sofistike PaaS çözümleri sunan TMOB, pandemi sürecinde dijital dönüşüme yönelik öne çıkan tüketici ilgisi ve firma taleplerini açıkladı. Pandemi sürecinde dünya genelinde internet kullanım oranı ve internette geçirilen süre yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.

Benzer şekilde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde işlem yoğunluğu oluşturdu. Bu süreçte telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde meydana gelen yoğunluk mobil finansal çözümlere olan ihtiyacın daha da belirginleşmesine neden oldu.

Türkiye’de dijitalleşme süreci yurt dışına göre daha hızlı ilerlediği ve şirketlerin yapısal olarak daha hazırlıkları olmaları nedeniyle mobil finansal çözümlere talepte yüzde 225 artış yaşanırken, yurt dışında bu oran yüzde 330 oldu. Mobil finansal hizmetlere tüketici ilgisi ise Türkiye’de yüzde 275, yurt dışında ise yüzde 315 oldu.