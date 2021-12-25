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Türkiye'de bir ilk! Binance'e MASAK'tan rekor ceza

#Binance#Son Dakika#Kripto Para

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), BN Teknoloji şirketine (Binance) 8 milyon lira idari para cezası kesti. Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

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Türkiye'de kripto varlık yönetimlerine ilişkin ilk ceza geldi. Binance'e, Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin ceza kesildi. 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin Binance Teknoloji Şirketi'ne en üst limit olan 8 milyon lira para cezası kesildi.

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Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

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