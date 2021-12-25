Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?

Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Taaa 87 yıl önce verilmiş bu hak.
Üstelik Avrupa’nın birçok ülkesinde henüz bu hak tanınmamışken.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 87 yıl önce tanınan bu hakla ilgili olarak yayınladığı mesajda şöyle demiş:
*
“Her ne kadar kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.”
*
Bu cümleden yola çıkarak...
İki köşe yazısının cümleleri arasına sıkışmış şu iki bilgiye rastladım:
*
- BİR: Meğer Dünya Bankası’nın istatistik açısından bir Performans Endeksi varmış. Türkiye bu endekste 128 ülke arasında en iyi ilk 20’deymiş.
*
- İKİ: Meğer TÜİK’in istisnasız tüm verileri, aralıksız olarak uluslararası denetime tabi tutularak denetleniyormuş.
*
Bunlar gerçek mi abi?
Hakikaten de böyle mi?
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!”
“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
“İşte itiraf etti. Demek ki çarpılan küçük yatırımcı olmuş.”
*
Doğrudur.
Kurdaki istikrarsızlık buna yol açmış ve küçük yatırımcı, “sağlam liman” diyerek dolara tutunmuştur.
*
Fakat şöyle bir baktığımda görüyorum ki...
Nureddin Nebati’nin bu sözlerinin üzerine atlayanların çoğu, “Dolar daha da yükselecek” diye doları körükleyen tipler.
*
Yahu bir deyiverin hele!
“Bunlar daha iyi günlerimiz, dolar daha da yükselecek, bekleyin hele” diyen Nureddin Nebati miydi?
*
Yine bir deyiverin bakalım!
“Dolar kesin 20’yi, 22’yi görür. Doların düşmesi hayal” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mıydı?
*
Hepsini geçtim, şunu deyiverin yeter!
Doların düşüşe geçtiği akşam bile “Bu bir alım fırsatıdır, dolar yeniden yükselecek” diyen İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz değil miydi?
*
Dolar gazlaması yapıp küçük yatırımcının dolara yönelmesinde pay sahibi olanlar, şimdi çıkmışlar...
“Olan küçük yatırımcıya oldu, küçük yatırımcı çarpıldı” diye dövünüp sağa sola laf çarpıyorlar.
*
Yeryüzünün en riyakâr tutumu, bu değilse nedir?
ŞU BASİT SORUNUN YANITINI VERMEKLE BAŞLAR HER ŞEY
- Dolar yükselirken... Öfkeleniyorsunuz.
- Dolar düşerken... Öfkeleniyorsunuz.
Siz ne istiyorsunuz birader?
*
Bu basit, bu kılçıksız, bu janjansız, bu yalın, bu kaostan uzak soruya doğru dürüst cevap vermekle başlar her şey.
ŞAŞKINLIK SÜRÜYOR
- “Örtük faiz” dediler, pek tutmadı.
- “Zenginin parasını fukaranın parasıyla koruyorlar” dediler, pek temellendiremediler.
- “Tutmaz bu iş, yeniden yükselir” dediler, olmadı.
- 1970’lerdeki uygulamanın aynısı olduğunu söylediler, o kadar da benzemiyordu.
- En sonunda “küçük yatırımcı da küçük yatırımcı” demeye başladılar.
*
Velhasıl-ı kelam...
Muhalefet cephesindeki şaşkınlık hâlâ sürüyor.
*
Bırakın ilk şoku, son şoku bile atlatabilmiş değiller.
O kadar ki...
Kendilerini güncellemiyorlar bile... Hâlâ kur yüksekmiş gibi demeçler veriyorlar.
*
Ben artık şuna ikna olmuş durumdayım:
*
Ekonomideki olumsuzluklar yüzünden birazcık dikkat çekmeyi başaran muhalefet, bu kafayla giderse ve kendisini yenilemezse...
Ekonomideki azıcık bir düzelme sonucunda tarumar olacak.
PİTBULL SAVUNMASI
DEHŞET yaratan, tehlike arz eden, can yakan, can alan...
Pitbull değildir.
*
Asıl dehşet yaratan, asıl tehlike arz eden, asıl can yakan, asıl can alan...
Pitbull’unu sorumsuzca sokaklara salanlardır.
BEN ARTIK KAR GELİYOR DENİLİNCE
- Tutmayacağına bahse giriyorum.
*
- Kardan adam yapmak, kar topu oynamak gibi hayaller kurmuyorum.
*
- Belediyelerin tuzlama kamyonları hazırlığı yapmasını boş buluyorum.
*
- Üç beş beyaz damlacığın uçuşmasından başka bir şey beklemiyorum.
OBLOMOV’U DİNLERKEN
EĞLENCELİ romandır, dur şunu bir de sesli roman uygulamasından dinleyeyim dedim. İyi ki de dinlemişim.
*
Çünkü romanı okuyan, daha doğrusu seslendiren Füsun Ünsal, okumamış, seslendirmemiş, resmen yaşamış ve de yaşatmış!
*
Füsun Hanım! Muhteşemsiniz! Tek kelimeyle ama.
YILBAŞINDA HEDİYE OLARAK NE ALSAM MI DİYORSUNUZ?
- Tasarımıyla göz dolduran, kaymak gibi sayfaları olan şöyle büyük boy çizgisiz bir defter alın. Mütevazı ama cool bir hediye olur.
*
- Öyle çeşitli mumlar sürüldü ki piyasaya... Mandalina kokulusu da var, çikolata kokulusu da. Eril taraflarınızı gizleyen bir hediye olur.
*
- İçine envaiçeşit küçük küçük şeyler doldurulmuş bir sepet... Yükte ağır, pahada hafif bir hediye olur.
*
- Kar küreleri yeniden moda olmuş gibi... Işıklı, müzikli, simli falan... Retro rüzgârları estiren bir hediye olur.
*
- Atkı, bere, eldiven üçlüsünden birini tercih edebilirsiniz. Eski güzel günlere göz kırpan ve bir sıcaklık yayan hediye olur.