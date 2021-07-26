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Ekonomi
Haber Giriş: 26.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye'de 25 adet

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Türkiye'de 25 adet

DS Automobiles, DS 7 Crossback sınırlı üretim Louvre özel serisini yılın son çeyreğinde ülkemizde de satışa sunmaya hazırlanıyor.

35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapan ilham verici Louvre müzesine ait detaylar barındıran model, kültür ve markaya özgü seyahat sanatının birleştiği bir model.

Sınırlı üretim DS 7 Crossback Louvre özel serisi, PureTech 225 benzinli motor ile sunuluyor. Türkiye’de yılın son çeyreğinde satışa çıkacak modele ülkemizde sadece 25 kişi sahip olabilecek.

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