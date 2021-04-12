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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Türkiye ve Libya'dan petrol ve doğal gazda iş birliğini geliştirme kararı

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Türkiye ve Libya'dan petrol ve doğal gazda iş birliğini geliştirme kararı

Türkiye ile Libya arasında işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik önemli karar alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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