Türkiye ve Azerbaycan’dan doğalgaz mutabakatı

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Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Doğalgaz Alanında İşbirliği Anlaşması İmza Töreni’ne katıldı. Görüşmenin ardından Bayraktar ve Cabbarov, ‘Doğalgaz Alanında İşbirliği Anlaşması imzaladı.

Buna göre; 2030 yılına kadar Hazar Bölgesi’ndeki Azerbaycan doğalgazı Türkiye’ye ilave hacimle ulaşacak. Bu gazın bir kısmı Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletilecek. Bu amaçla TANAP ve Bakü- Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hatlarının kapasiteleri artırılacak.

Bayraktar, “Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz” dedi.

AVRUPA’YA TEDARİKTE ORTAK ÇALIŞMA

Anlaşma ile Türkmenistan doğalgazının, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden transit olarak Türkiye’ye gelmesi konusunda da mutabık kalan iki ülke, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nı da devreye alacak. Önümüzdeki kış Azerbaycan’dan gelecek doğalgaz, Türkiye üzerinden bu boru hattıyla Nahçıvan’a teslim edilecek. Böylece iki ülke arasındaki doğrudan ilk doğalgaz enterkoneksiyonu gerçekleşmiş olacak. İki ülke, Avrupa’ya daha fazla doğalgaz tedarik edilebilmesi için Avrupa ülkelerinin doğalgaz iletim sistemlerinin genişletilmesi hususunda ortak çalışmalar yürütülecek.

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İki ülke, daha önce Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile enerjide önemli iş birliklerine gitmişti. Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz iletilmesini hedefleyen TANAP projesi de iki ülkenin ortak çalışma alanlarını derinleştirmişti.

‘DENGELİ PETROL ARZI İÇİN ÖNEMLİ’

İki ülkenin bugüne kadar birçok projeyi ortak geliştirdiğini kaydeden Bakan Bayraktar, “Başta Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Azerbaycan petrolü başta olmak üzere Hazar bölgesindeki, Kafkas coğrafyasındaki petrolün Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de dünya piyasalarına arzı için fevkalade önem arz ediyor. Bu, dünya petrol piyasası için açıkçası dünya petrol arzının dengeli olması için çok önemli bir proje” dedi.